Lappeenrannan Sammonlahden rakennussuunnitelmat ovat menossa uusiksi — Ohjausryhmä ehdottaa koulun ja päiväkodin purkamista

Lappeenrannan länsipuolen julkisten palveluiden suunnitelmat ovat menossa uusiksi. Kaupungin toimitilayhtiö pyytää lupaa purkaa Sammonlahden koulu ja korvata alueen nykyiset julkiset rakennukset yhdellä uudella monitoimitalolla.

Aiemmin tarkoituksena oli peruskorjata Sammonlahden koulu ja päiväkoti ja rakentaa liikuntahallin tilalle uusi. Lisärakentamisen avulla samaan kokonaisuuteen suunniteltiin alueen muita kouluja ja päiväkoteja, kirjastoa, nuoriso- ja liikuntatoimen sekä terveydenhoidon tiloja.

Nyt Sammonlahden monitoimitalo-hankkeen ohjausryhmä ehdottaa, että myös Sammonlahden koulu ja päiväkoti purettaisiin liikuntahallin ohella ja kaikki toiminnot tulisivat uuteen taloon.

Päiväkotia ei kannata korjata

Suunnitelmien muuttumiselle on useita perusteluja. On tullut esiin, että Sammonlahden päiväkoti on oletettua suuremman remontin tarpeessa. Se on myös tiloiltaan tehoton. Tehottomuus vaivaa myös Sammonlahden koulun tiloja, joita korjaamalla tilatehokkuus ei yltäisi uudisrakennuksen tasolle.

— Yhtenä näkökulmana on, vanha rakennus saattaa rajoittaa uudisrakentamista, kertoo asiaa valmistellut toimitilajohtaja Katri Tolvanen.

Uusi rakennus auttaisi myös kohentamaan Sammonlahden imagoa. Suunnitteilla on arkkitehtikilpailu tälle vuodelle.

— Kilpailun valmisteleminen on vielä aivan alkuvaiheessa, mutta mitään monumenttia ei haeta.

Hintalappu ei muuttuisi

Tolvasen mukaan kaikkien vanhojen rakennusten korvaaminen uudella olisi suunnilleen samanhintaista kuin korjatun ja uuden yhdistelmä. Lisäksi uudisrakennuksen käyttökulut voisivat olla matalammat. Hankkeen hintalappua ja käyttökulujen suuruusluokkaa Tolvanen ei suostu vielä haarukoimaan.

Taloon tulisi noin 1 350 koululaista ja päiväkotilasta Sammonlahdesta, Skinnarilasta, Lavolasta ja Kuusimäestä. Luku perustuu kaupunginvaltuuston vuoden 2016 linjauksiin. Tolvanen ei osaa sanoa, miten mahdollinen koulutoimintojen osittainen sijoittaminen yliopistokampukselle asiaan vaikuttaisi.

Toimitilayhtiön hallitus pyytää jatkovalmistelua varten lausuntoja lasten ja nuorten lautakunnalta, liikunta- ja nuorisolautakunnalta sekä kulttuurilautakunnalta. Sen jälkeen se toivoo kaupunginhallitukselta ja -valtuustolta lupaa koulun ja päiväkodin purkamiseen. Jos lupa tulee ja yhden ison uudisrakennuksen suunnittelu jatkuu, valmista voisi tulla vuonna 2023.

Länsialueen julkiset palvelut tarkastelussa

Kaupunki aikoo uudistaa palveluita sekä julkisia rakennuksia Lappeenrannan länsialueella.

Tarkastelu kattaa päiväkodit ja koulut sekä nuorisotilat, kirjastot ja liikuntapaikat.

Myös sosiaali- ja terveydenhuollon tilatarpeita kartoitetaan.

Tarkasteltava alue ulottuu Kuusimäestä ja Kourulasta Lavolan ja Sammonlahden kautta Rutolaan ja Lapatonniemeen.

Muokattu otsikkoa kello 19.14: Korjattu toimitilayhtiö ohjausryhmäksi.