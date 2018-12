Lappeenrantalaisen tanssiryhmän kasvatti Petra Karhu muutti Ouluun, alkoi maalata tauluja ja tottui ajatukseen, että pizzan päälle laitetaan majoneesia

Keväällä 2013 lappeenrantalainen Petra Karhu valmistautui esiintymiseensä Yle TV2:n Pakko tanssia -kilpailussa. Lauritsalan Visan tanssiryhmän kasvatti, lähihoitajaopiskelija Karhu piti tanssia suurimpana intohimonaan ja haaveili menestyksestä tanssin saralla.



Soitimme Petra Karhulle ja kysyimme, mitä hänelle kuuluu nyt.

Mitä siulle kuuluu, Petra Karhu?

— Kuuluu tosi hyvää! Olen asunut Oulussa vuodesta 2015, olen opinnäytetyötä vaille valmis sosionomi ja työskentelen tällä hetkellä nuorten asumisohjaajana. Lappeenrannassa tulee käytyä epäsäännöllisen säännöllisesti ystäviä ja sukulaisia tervehtimässä.

Onko ikävä Etelä-Karjalaan?

— Ikävöin toisinaan Lappeenrantaan. Välimatkan ja aikataulujen takia perhettä ja ystäviä näkee vähemmän kuin tarpeeksi. Mutta onneksi on puhelimet! Oulu on kauneimpia kaupunkeja Suomessa, ja myös ihmiset ovat tosi avoimia ja ihania. Oulussa ei juoksentele poroja keskustassa, että terkkuja vain sinne etelään: ei täällä mikään Lapin villi meininki ole, vaikka murteesta voisi niin päätellä! Olen saanut täältä elinikäisiä ystäviä.

Onko Oulussa tullut kulttuurishokkeja?

— Kesti kauan tottua ajatukseen, että majoneesia laitetaan pizzan päälle. Mutta nykyään olen samaa mieltä itsekin.

Tanssilla on ollut suuri merkitys identiteetilleni. - Petra Karhu

Etelä-Saimaa haastatteli sinua viitisen vuotta sitten, kun olit 18-vuotias ja esiinnyit Pakko tanssia -televisio-ohjelmassa. Mitä ohjelmasta seurasi?

— Pääsin koe-esiintymisestä jatkoon, ja se oli minulle suuri ylpeydenaihe. Semifinaaliin en päässyt, mutta tv-ohjelma oli hieno kokemus, joka sai uskomaan, että olen oikeasti hyvä jossakin. Oli kova juttu lähteä kilpailemaan yksin oman koregrafian kanssa.

Mitä kuuluu tanssin saralla?

— Tanssi on edelleen intohimoni, ja kävinkin keväällä opistotasoisen nykytanssin lyhytkurssin. Oulussa ei ole yhtä paljon edullisia mahdollisuuksia harrastaa tanssia kuin Lappeenrannassa, joten tanssi on jäänyt viime vuosina vähäisemmäksi asiaksi elämässäni. Tanssilla on kuitenkin ollut suuri merkitys identiteetilleni. Taiteen saralla harrastuksena olen innostunut taulujen maalaamisesta lähiaikoina.

Olet opiskellut lähihoitajaksi ja pian sinusta tulee sosionomi. Mitä haluaisit tulevaisuudessa tehdä työksesi?

— Todennäköisesti lähden vielä jatkokouluttautumaan tulevaisuudessa. Mutta nyt aion katsoa, mitä sosionomin ammatti tuo tullessaan. Ala on mielenkiintoinen ja minusta on tärkeää, että yhteiskunnassa myös heikommassa asemassa olevat saavat äänensä kuuluviin. Tänä syksynä hain myös tanssinopettajan koulutukseen Ouluun. Salaperäisesti sanottuna pidän ovet auki uusille mahdollisuuksille ja jatko-opinnoille.

Olet Lauritsalan Visan tanssiryhmän kasvatti. Vieläkö pidät yhteyttä ihmisiin, joiden kanssa tanssit lapsena ja nuorena?

— En oikeastaan, mutta olisi mukava kuulla, miten muilla vanhoilla harrastajilla menee. Veikkaan, että suuri osa lähtenyt Lappeenrannasta opiskelemaan tai töihin. Olisi kiva käydä katsomassa Lauritsalan Visan näytöksiä Lappeenrannassa ollessa, ja aion sen tehdäkin.



Petra Karhun elämänohjeet

1. Tutki maailmaa, rakasta elämää.

2. Epäonnistuja on se, joka ei yritä.

3. Älä ole yleisönä elämälle. Ota lava haltuun.



