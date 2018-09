Analyysi: Timo Sokuran seuraajaksi haluaa vain yhdeksän hakijaa, joista ainostaan kahdella on kokemusta teatterin johtamisesta. Yllättävä ja lappeenrantalaisten kannalta mielenkiintoinen hakija on Minna Pirilä-Martti, joka johtaa lastenkulttuurikeskus Metkua.

Teatterinjohtajan työ on Lappeenrannassa ollut perinteisesti vaikea pesti, jossa joutuu kestämään paineita ja ryöpytystä. Kenties sana on levinnyt teatterimaailmassa, sillä vain yhdeksän hakijaa on kiinnostunut Lappeenrannan kaupunginteatterin johtajan tehtävästä.