Nuori vegaani Ulriikka Roiha löytää Imatralta runsaasti vaihtoehtoja ruokailuun — Vegaaniruokalijoiden määrä on kasvanut kaupungin ruokapaikoissa jopa 20 prosenttia Kaisa Beltran Ulriikka Roiha iloitsee lisääntyneistä vegaanivaihtoehdoista Imatralla. Pikaruokaloissakaan hänen ei tarvitse enää tyytyä pelkkiin ranskiksiin.

Pihvissä on tosi lihaisa koostumus, sen pääraaka-aineena on käytetty luultavasti soijaa. Maultaan aika yksipuolinen. Ei hirveästi vivahteita, mutta kyllä tällä nälkä lähtee. Näillä sanoilla imatralainen vegaani Ulriikka Roiha kuvailee McDonald´sin lanseeraamaa vegaanihampurilaista. Lukiossa toista vuotta opiskeleva Roiha oli tuttu asiakas pikaruokaravintolassa jo ennen vegaanista vaihtoehtoakin, sillä myöhään auki oleva ruokapaikka on suosittu nuorten keskuudessa.

— Kaverit halusivat tulla aina tänne hengailemaan. Tosi hieno juttu että tämä vegaanihampurilainen tuli, sillä aiemmin en joko ostanut mitään, tai sitten söin kavereilta ranskalaisia, Roiha muistelee.

Uutuustuotteet Imatralle nopeasti

Ulriikka Roiha ryhtyi vegaaniksi kaksi vuotta sitten eettisistä ja ekologisista syistä. Hän aloitti lakto-ovo vegetaristisella ruokavaliolla, mutta jätti pian pois myös kananmunan ja maitotuotteet. Vegaani ei käytä mitään eläinperäisiä tuotteita, ja ideologia ulottuu myös muun muassa kosmetiikkaan ja tekstiileihin. Roiha kertoo vegaanisen tarjonnan kohentuneen huomattavasti Imatralla kahden vuoden aikana. Marketeista löytyy helposti kaikki tarvittava, ja uutuustuotteet saapuvat nopeasti.

— Imatran markettien vaihtoehdot ovat hyvät verrattuna pienempiin paikkakuntiin.

Ravintoloitsijat ovat ymmärtäneet että emme tahdo vain salaattia ja papumuhennosta, vaan enemmänkin perusjuttuja kuten hampurilaisia, pizzaa ja tortillaa. Ulriikka Roiha

Roiha kokkaa kotona perusruokaa vihanneksista, pavuista ja linsseistä. Lautaselle eksyy myös toisinaan nyhtökauraa, tofua ja seitania. Prosessoidut tuotteet ovat Roihan mukaan kuitenkin melko hintavia, eikä niitä välttämättä tarvita sillä proteiinia saa pavuistakin.

Ruokaa nuorten tarpeisiin

Vegaaniksi ryhdyttyään Roihan piti esittää koulussa joko lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus saadakseen vegaaniruokaa. Hänen mukaansa kouluruoka oli aluksi melko yksitoikkoista, ja koostui usein keitoista ja annoksista jotka eivät pitäneet nälkää poissa. Ruoan toimittajalle annettu palaute muutti tilanteen, ja nyt vegaaniset kouluruoat ovat Roihan mukaan täyttäviä, monipuolisia ja maukkaita.

Lukiolainen syö ulkona melko usein, ja kertoo Imatralla riittävän tarjontaa hänen tarpeisiin.

— Aasialainen, hese, mäkki ja Subway. Tarjontaa löytyy ainakin nuorelle jonka ei tarvitse lounastaa päivittäin.

Kaisa Beltran MacDonaldsin lisäksi vegaanihampurilaisen lanseerasi hiljattain myös ABC-ketju.

Roihan mielestä myös perinteisissä ravintoloissa on huomioitu vegaanit. Pari viikkoa sitten juhlittu vanhojenpäivän ruokailu Valtionhotellissa oli hänen mukaansa erittäin kattava myös vegaaneille.

— Asiat ovat kehittyneet paljon. Ravintoloitsijat ovat ymmärtäneet että emme tahdo vain salaattia ja papumuhennosta, vaan enemmänkin perusjuttuja kuten hampurilaisia, pizzaa ja tortillaa.

Roihan kaveripiirissä monet ovat joko vegaaneja tai lakto-ovo vegetaristeja. Roiha uskoo elämänmuutoksen olevan pysyvä.

— Lukiossa tulin tietoisemmaksi siitä mitä maailmassa tapahtuu, eikä se tieto vain yhtäkkiä katoa. Veganismi ei ole vain ruokavalio, vaan enemmänkin elämäntapa.

Jopa viidennes asiakkaista vegaaneja tai kasvissyöjiä

Koskenpartaalla sijaitseva Cafe Nisse haluaa erottua vegaanisilla vaihtoehdoilla. Asiakkaista noin 20 prosenttia ostaa vegaanituotteita. Kahvilatyöntekijä Neea Suomen mukaan kyselyjä tuli paljon, joten kahvila päätti pari viikkoa sitten lanseerata kaikki vohvelinsa myös vegaaniversioina. Muutos on Suomen mukaan kannattanut. Kiitosta on tullut siitä että valikoimassa on niin suolaista kuin makeaakin, sekä kahdeksan erilaista kahvijuomaa.

— Testasimme erilaisia vegaanimaitoja, ja päädyimme mielestämme parhaaseen.

Tuotteita ovat innostuneet kokeilemaan myös sellaiset asiakkaat jotka eivät noudata vegaanista ruokavaliota.

Kaisa Beltran Cafe Nissen asiakkaat ihmettelevät onko suklaaleivos todella vegaaninen.

Nepalilaisen ravintolan Royal Gurkhan ravintolapäällikkö Surose Bardewa kertoo heiltä löytyvän seitsemän lakto-ovo vegetaristeille sopivaa annosta. Ravintola valmistaa niistä kaikista tarvittaessa myös vegaaniversion.

— Maito-, voi- ja jogurttipohjaiset kastikkeet ovat korvattavissa vegaanisilla vaihtoehdoilla.

Royal Gurkhan lounaslistalla on kasvisvaihtoehto päivittäin. Bardewa arvioi noin 20 prosentin asiakkaista päätyvän kasvisvaihtoehtoon. Kasvisruoka on Bardewan mukaan tyypillistä hindulaisessa Nepalissa, jossa lihaa syödään vain noin kerran viikossa.

Kaisa Beltran Nepalilaisen ravintolan tarjoilija Sanjeet Kuinkel ja ravintolapäällikkö Surose Bardewa kertovat nepalilaisten ruokavalion koostuvan pääasiassa muusta kuin lihasta.

Valtionhotellin ravintolapällikkö Satu Puustinen kertoo vegaanitarjonnan lisääntyvän hotellin siirtyessä Scandic -ketjuun huhtikuussa. Laajempi tarjonta tulee näkymään etenkin aamiaisella, jolloin ruokasaliin tulee oma piste vegaaniruoille, kuten kaura- ja soijamaidoille, sekä seitanille ja vegaanileikkeleille.

— Ennen vegaanivaihtoehto tarjoiltiin enemmänkin lautasella, nyt valikoima on kaikille avoin.

Valtionhotellin listaruoista löytyy vegaaneille salaatti-, kasvis- ja keittovaihtoehto. Puustisen mukaan vegaaniasiakkaiden määrä jää Valtionhotellissa reilusti alle kymmenen prosentin. Kasvisruokavalioiden määrä on kuitenkin merkittävä erityisesti kokousasiakkaiden keskuudessa.

— Ryhmä kuin ryhmä, niin aina siellä on mukana myös kasvis- tai vegaaniruokailija.