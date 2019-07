Petrica Costea pitää Imatran Tuulikalliossa 80 kyyhkysen ja kesylinnun lakkaa: ”Kun linnut valloittavat mielesi, ei ole mahdollista olla enää ilman” — Naapurustossa ainutlaatuinen harrastus on aiheuttanut ihmetystä

Imatralla Tuulikalliolla kesäpäivän helteistä ilmaa rikkoo lentoon pyrähtävien siipien kahina.

Rastaankadulla, osuvasti Kyyhkysenkadun vierellä, on nimittäin omanlainen naapurustonsa. Petrica Costean pihamaalla asuu noin kahdeksankymmentä siipiparia, joihin lukeutuu kyyhkyjä, viiriäisiä ja kanoja.

— Toiset ajavat moottoripyörällä tai käyvät kalassa, tämä on minun harrastukseni. Isällä ja isoisällänikin on ollut kyyhkysiä. Olen kasvanut näin ja rakastan tätä, Costea kertoo.

Jasmin Ojalainen Puukehyksisen kyyhkyslakan reunoilta pyrähdetään lentoon yksi kerrallaan, mutta yhdessä, kuten asiaan kuuluukin.

Ensimmäiset neljäkymmentä kyyhkystä hän toi kotimaastaan Romaniasta viitisen vuotta sitten. Toisin kuin Suomessa, siellä kesykyyhkysten omistaminen on tavanomaista, ja kuten Costean tapauksessa, usein perinne. Kyyhkyslakkojen eli kesykyyhkysten pesä- ja suojapaikkojen lisäksi ruokaan ja lääkintään menee helposti tuhatlappusia vuoden mittaan, Costea sanoo.

— Tähän menee paljon aikaa ja rahaa, mutta kun linnut valloittavat mielesi, ei ole mahdollista olla enää ilman.

Jasmin Ojalainen Pesimäkaudella kyyhkyt lisääntyvät nopeasti. Nämä poikaset eivät ole olleet imatralaisia vielä kovin pitkään.

Ylös katsoessa parvi kaartaa vasten taivasta kevyesti. Viestikyyhkyt saattavat olla matkalla useampia päiviä ja löytävät kotiin satojenkin kilometrien päästä. Mutta kotiin ne tulevat aina.

— Postilinnun voi ottaa mukaansa ja kiinnittää kirjeen sen jalkaan. Kirjettä ei periaatteessa lähetetä, se laitetaan kotiin. Kun lintu lentää takaisin, kotiväki voi lukea kuulumiset. Postilinnut ovat todella älykkäitä. Ne on ostettava nuorena, sillä ne oppivat tuntemaan kotinsa, Costea kertoo.

Jasmin Ojalainen Romanialaislähtöisellä Costealla on kotimaassaan mestaruuksia viestikyyhkysten kanssa kilpailusta.

Verkkoaidan sisäpuolelta kuuluu hentoa kujertelua, mutta lattiapinta kertoo omaa kieltään arjesta. Lintuharrastuksessa haasteita riittää. Jäteongelma ei Costean mukaan kuitenkaan ole yksi niistä.

— Lintujen ymmärtäminen on vaikeaa, mutta on siivoaminenkin vähän haastavaa. Kaikki jätteet kuitenkin viedään roskiin ja tilat siistitään kerran viikossa tai kahdessa. Osa naapureista tykkää linnuista, osa ei, mutta tämä on harrastukseni.

Jasmin Ojalainen Lintujen jalkoihin pujotettavissa renkaissa on Costean yhteystiedot. Mikäli kyyhky jäisi matkalleen, saa omistajan kiinni tunnusmerkinnästä. Puhelin on pirissyt muutaman kerran, kun Costean myymät kyyhkynpojat ovat tutkineet maailmaa uusien kotiensa ympärillä.

Kyyhkysparven taivasvaellus katkeaa vasta oman lakan katolle, mutta lentoreitti ei luonnollisesti jää naapureilta huomaamatta. Muutaman talon päässä asuva Sirpa Hytönen on elänyt Tuulikalliossa 12 vuotta.

— Oli ihanaa, kun kyyhkyset tulivat muutama vuosi sitten. Olin ihan hämmästynyt, että mitä nämä ovat. Meidän pihalle ne eivät ole ikinä pysähtyneet, ja kadun sähköjohdoilla istuu vain tavallisia puluja.

Jasmin Ojalainen Kyyhkyset lentävät usein ympyränmallista reittiä tontin yläpuolella. Se on niille lajinomaista urheilua, Costea kuvailee.

Suomessa harvinaisemmat kyyhkyslakat voivat aiheuttaa naapurustossa närää. Hätösen mukaan kaupunkialueella kyyhkyset ovat melkoinen erikoisuus, eikä hän ole empinyt esittää huoliaan Costeallekaan.

— Meillä on lasikatto terassilla, ja aluksi alkoi harmittaa, kun linnut tekivät välillä tarpeitaan siihen. Myöhemmin ajattelin, että on viisainta käydä juttelemassa jäteasioista. Negatiivisestakin asiasta pystyi juttelemaan positiivisesti, Hätönen kertoo.

Hänen mukaansa rakentava keskusteluhenki on ollut pohjana yhteisymmärrykselle, eikä hän koe naapurissa asuvaa lintuparvea ongelmaksi.

— Mitään varsinaista haittaa ei ole, kun viranomaisasiat ovat kunnossa ja asia on seurannassa. Kauniitahan ne ovat, kun ne lähtevät parvena tekemään lenkkiä. Se on eksoottinen kokemus.

Jasmin Ojalainen Linnut lepäävät ja pesivät omissa yksiöissään. Nokkaansa ne pistelevät maissista, herneistä ja auringonkukansiemenistä tehtyä sekoitusta, jonka joukkoon voidaan lisätä mineraaleja.

Ympäristötoimellakaan ei ole nokan koputtamista niin kauan kuin jätehuolto on kunnossa, kertoo Imatran seudun ympäristötoimen ympäristöinsinööri Merja Kaksonen. Siipikarjaksi lukeutuva koristekyyhky tulee kirjata maaseututoimeen eläintenpitorekisteriin, mutta muutoin toiminta ei vaadi erillistä lupaa tai ilmoitusta.

— Ainut aspekti meille on se, että niiden jätöksiä siivotaan. Jos kakkaa kertyy taajama-alueella, ne voi laittaa esimerkiksi kompostiin, jossa se muuttuu kuivikkeen kanssa hyödynnettäväksi lannaksi. Linnuista ei kuitenkaan tule suuria määriä jätettä, hän kertoo.

Jasmin Ojalainen Siellä ne liitävät: tämä on Tuulikalliossa tuttu näky.

Kaksosen mukaan ei ole yksinkertaista arvioida sitä, onko ilmareiteiltä tippuvilla jätöksillä ongelmallisia seurauksia. Hänen korviinsa ei kuitenkaan ole kantautunut valituksia aiheesta.

— Linnun jätöksistä en ole kuullut yhtään valitusta, mutta muutenhan luonnonlinnuista valitetaan paljon. Tuulikalliossa on paljon lokkeja, naakkoja ja variksia, sillä siellä on hyviä pesimäpaikkoja ja ne saattavat saada ruuantähteitä. Luonnonlinnut ovat yhtä lailla riski, ja enemmän olisin niistä huolissani.