Ryhmä intialaista mediaväkeä on istunut imatralaisen ravintolan pöydässä jo tovin, vaikka heidän piti tulla vasta myöhemmin. Tilanne on kuumottava Reetta Tuuhalle ja Lotta Kärhälle. Tämä on kahden yrittäjän ensimmäinen konkreettinen yhteisprojekti ja piirakkapaja. Intialaiset on tuonut paikalle Visit Finland ja Go Saimaa matkailunedistämistarkoituksessa.