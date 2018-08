Toukokuun 27. päivänä vuonna 1918. ”Sairailla ei ole mitään hoitoa. Ruoka, jos sitä voi siksi sanoa, on samaa kuin terveilläkin. Kuka ei saa kotoaan ruokaa, hänellä on edessä varma kuolema. Tällä tavalla aiotaan kiertää kuolemantuomioiden kieltoa — kuoleehan ihminen ravinnon puutteessa nälkään ja silloin on sama tarkoitus kuitenkin saavutettu.” Näin kirjoittaa päiväkirjaa muistuttavassa tekstissä Kansan Työ -lehdessä J. H. Muikku, joka koki Lappeenrannan Linnoituksen vankileirin sata vuotta sitten.