Etelä-Karjalan keskussairaala on sulkenut kolme leikkaussalia. Osa kiireettömistä leikkauksista on peruttu joulukuun hankaloituneen koronatilanteen vuoksi.

– Joulun jälkeisestä ajasta emme vielä tiedä, kertoo sairaalan johtaja, johtajaylilääkäri Marja Numminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä (Eksote).

Leikkausten siirtämisen syynä on se, että leikkaussalin anestesiahoitajia joudutaan siirtämään avuksi hoitamaan vaikeammin sairastuneita koronapotilaita. Sairaalapaikat sinänsä ovat toistaiseksi riittäneet, kertoo sairaalan operatiivisen toiminnan ylilääkäri Juha Kasurinen.

Koskee arviolta 10–20 potilasta ennen joulua

Sairaalassa on neljätoista leikkaussalia ja yksi toimenpidesali, jossa voidaan tehdä anestesiaa vaativia toimenpiteitä. Leikkaussalissa voidaan tehdä keskimäärin yhdestä kolmeen leikkausta päivässä riippuen toimenpiteen laajuudesta.

– Koronan vuoksi olemme joutuneet supistamaan syksyn aikana elektiivistä, suunniteltua, leikkaustoimintaa noin 15 prosenttia. Muuten päivystysleikkaustoiminta ja kiireelliset, esimerkiksi syöpäleikkaukset on voitu toteuttaa normaalisti, Kasurinen kertoo sähköpostitse.

Kasurisen mukaan epidemian siirryttyä Etelä-Karjalassa kiihtymisvaiheeseen, suunniteltua leikkaustoimintaa on jouduttu supistamaan lisää.

Myöhemmälle ajalle siirrettävät leikkaukset ovat ensisijaisesti sellaisia, että potilaalle aiheutuva haitta on mahdollisimman pieni. Kasurinen mainitsee esimerkeiksi ortopedian vaivaisenluuoperaatiot ja pehmytkirurgian tyräleikkaukset.

– Syöpäleikkauksia tai muuten kiireellisiä leikkauksia ei siirretä ja leikkaustoiminnan päivystysvalmius turvataan, Kasurinen linjaa.

Ne potilaat, joiden leikkaus on siirretty, ovat saaneet tiedon puhelimitse. Jos potilasta ei ole tavoitettu, tälle on lähetetty tekstiviesti, jossa on pyydetty ottamaan yhteyttä Eksoteen.

– Nyt ennen joulua tämä koskee arviolta noin 10–20 potilasta, joiden leikkausta joudutaan siirtämään, Kasurinen arvioi.