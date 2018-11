Saimaan ammattiopistolla on parkkipaikkaongelma, jota on vaikea ratkaista — Myös Skinnarilan kampuksen pysäköintialueet ruuhkautuvat syksyisin

Parkkipaikan etsintä tuottaa välillä ongelmia Lappeenrannan oppilaitosten pihoilla. Näin on ainakin Skinnarilan kampuksella sekä etenkin Pohjolankadulla urheilutalon, uimahallin ja ammattiopiston liepeillä. Tarvitsijoita on etenkin ruuhka-aikoina enemmän kuin parkkipaikkoja.

Kumpaankaan kohteeseen ei ole luvassa lisää parkkipaikkoja.

Skinnarilassa parkkipaikkapulaa on yritetty ratkoa tehostamalla pysäköintialueiden käyttöä. Henkilökohtaisista paikoista on luovuttu, ja käyttöön on otettu opiskelijoille ja henkilökunnalle tarkoitettu e-parking-järjestelmä.

Ammattiopiston parkkipaikkaongelmaa vaikea ratkaista

Saimaan ammattiopiston kiinteistöpalveluesimies Pauli Lipponen kertoo, että heidän tonteillaan Pohjolankadulla ja Armilankadulla ei ole tilaa uusille parkkipaikoille.

— Kyllä meillä on parkkipaikkaongelma. Sitä on vaikea ratkaista.

Urheilutalon remonttityömaa on vaikuttanut pysäköintiin urheilutalon päädyssä. Tungos kohdistuu entisestään jalkapallokentän viereiselle hiekkakentälle, jossa parkkisakkoja on kirjoitettu monille.

Kun alue täyttyy, aletaan pysäköidä luvattomiin paikkoihin, kuten puiston puolelle ja lasten liikennepuiston asiakaspaikoille. Liikennepuistolle on varattu kahdeksan asiakaspaikkaa, jossa voi pysäköidä pysäköintikiekolla kaksi tuntia.

Mika Strandén Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun parkkipaikoilla on arkipäivisin täyttä. Samalla myös bussit kulkevat tiheään.

Skinnarilan kampus halusi turvata parkkipaikat omalle väelle

Skinnarilan kampuksen parkkipaikka-asiat piti miettiä uudelleen, kun viereisellä Investors Housen alueella (entinen Technopolis) otettiin käyttöön maksullinen pysäköinti. Kampuksen oppimis- ja tilapalveluyksikön johtaja Mika Sipi kertoo, että parkkipaikkojen riittävyys omalle väelle on pitänyt jotenkin taata.

Alueella kokeiltiin viime lukuvuonna e-parking-järjestelmää kahdella parkkialueella. Täksi lukuvuodeksi se laajeni viidelle pysäköintialueelle.

Systeemi toimii siten, että autonomistajat ilmoittavat rekisterinumeronsa järjestelmään älypuhelimella tai tietokoneella. Käyttäjä ostaa paikan haluamaltaan pysäköintialueelta. Sähkötolpalla varustettu paikka maksaa kymmenen euroa kuukaudessa ja tolpaton paikka kaksi euroa kuussa.

— Hinnat eivät ole kovin kummoiset, sillä niillä ei tavoitella taloudellista tulosta, Sipi sanoo.

Jos autopaikan maksanut tulee toisella autolla, hänen pitää vaihtaa rekisteritiedot järjestelmään, jotta välttyy parkkisakoilta.

Aiemmin parkkipaikoilla käytettiin pahvisia lupalappuja ja osin myös henkilökohtaisia paikkoja, mutta niistä on Sipin mukaan luovuttu lopullisesti.

Maksuttomia 20—35 prosenttia parkkipaikoista

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun alueella on Sipin mukaan kaikkiaan noin 1 100 pysäköintipaikkaa. Niistä maksuttomia on vuodenajasta riippuen 250—425. Kaikki sähkötolppapaikat ovat lämmityskaudella maksullisia. Osa tolppapaikoista on maksuttomia lämmityskauden ulkopuolella.

Pysäköintiä on Sipin mukaan uudistettu muillakin yliopistoilla. Esimerkiksi Itä-Suomen yliopisto on muuttanut Kuopion ja Joensuun kampusten kaikki parkkipaikat maksullisiksi, jopa vieraspaikat.

— Lappeenrannassa ei ole ainakaan toistaiseksi halua muuttaa kaikkia parkkipaikkoja maksullisiksi. 20—35 prosenttia parkkipaikoista jää maksuttomiksi.

Vierailijoille on käytössä kolme parkkialuetta, joissa on vapaa pysäköinti. Lisäksi on kiekkopaikkoja kahden tunnin pysäköintiin. Lisäksi on vieraspaikkoja, joille pysäköivän pitää ilmoittaa puhelimella rekisterinumeronsa. Se välitetään e-parking-järjestelmään.

Jos kampuksella järjestetään isoja yleisötapahtumia, niille pyritään Sipin mukaan varaamaan erikseen parkkitilaa.

Lukuvuosi alkaa aina ruuhkaisesti

Skinnarilan kampuksen parkkipaikoilla on ruuhkaa etenkin syksyllä, kun uudet opiskelijat aloittavat opiskelun.

Moni tulee kampukselle aluksi autolla ja vaihtaa pikkuhiljaa julkisiin kulkuneuvoihin, joita kulkee ruuhka-aikoina tiheästi. Sipi toivoo, että julkista liikennettä käyttävät kaikki ne, joille se onnistuu.

Myös Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Mikael Martikka suosittaa julkisten kulkuvälineiden suosimista, eikä näe parkkipaikkaongelmaa isona.