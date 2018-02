Odinin sotilaat partioivat enää harvakseltaan — Lappeenrannassa kuun alkupuolella järjestettyyn partioon koottiin väkeä myös Mikkelistä, Kotkasta, Kouvolasta, Joensuusta ja Punkaharjulta Järjestön toiminta on tutkijan mukaan muuttunut kaduilla partioinnista enemmän kirjoittamisen ja poliittisen vaikuttamisen suuntaan. Odinin sotureita näkyi esimerkiksi Laura Huhtasaaren tukijoukoissa. Jussi lopperi Poliisi ei ollut ilahtunut, kun kaduille reilut kaksi vuotta sitten alkoi ilmaantua Odinin sotureina esiintyviä katupartioita järjestystä takaamaan. Järjestön mukaan sillä on toimintaa edelleen 27 paikkakunnalla — itäisessä Suomessa kuudessa kaupungissa, mutta tutkijan mukaan jäsenkato on ollut kova.

Pari vuotta sitten perustetun Soldiers of Odinin toiminta Etelä-Karjalassa ja koko Suomessakin on kutistunut pienen piirin kokoontumisiksi.

Poliisilla ei ole havaintoja järjestön viimeaikaisesta toiminnasta, ja tutkijakin arvioi aktiivisimpien aikojen jääneen kevääseen 2016, kun syksyn 2015 pakolaiskriisi vielä kuohutti maata.

— Järjestö on olemassa ja aktivoituu aina välillä joillain paikkakunnilla lähinnä niin, että Facebook-ryhmiin värvätään jäsenistöä, ääriliikkeitä tutkiva Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta kertoo.

Osa kansallismielistä koalitiota

Soldiers of Odin ilmoitti perustamisvaiheessa syksyllä 2015 tavoitteekseen parantaa katupartioinnilla ihmisten turvallisuudentunnetta, jonka se arvioi pakolaistilanteen vuoksi järkkyneen. Lappeenrantaan liike rantautui alkuvuodesta 2016.

— Järjestö oli yhden tyypin vastareaktio pakolaiskriisiin. Nyt sen toiminnalla ei enää ole alkuperäistä tarkoitusta, ja se on muuttunut kaduilla partioinnista enemmän kirjoittamisen ja poliittisen vaikuttamisen suuntaan, Kotonen arvioi.

Selvää ideologiaa järjestöllä ei Kotosen mukaan ole. Se on osa kansallismielistä koalitiota, ja keskeinen moottori sen olemassaololle on islaminvastaisuus. Järjestön hahmoja vilahti muun muassa Laura Huhtasaaren (ps.) presidentinvaalikampanjan tukena.

Soturit ei kerro jäsenmääräänsä

Soldiers of Odin ilmoittaa itse, että sillä on toimintaa kuudessa Itä-Suomen kaupungissa ja kaikkiaan 27 paikkakunnalla. Jäsenmääräänsä se ei kerro. Tiedotus ja viestintä tapahtuu enimmäkseen Facebookin kautta.

Soldiers of Odin Lappeenranta -facebookryhmästä vastataan Etelä-Saimaan kysymykseen nimettömänä, että järjestöllä on Etelä-Karjalassa säännöllistä toimintaa Lappeenrannassa ja Imatralla.

Ryhmä kertoo olevansa yhä nimenomaan katupartio, joskin se osallistuu myös toisten järjestöjen mielenosoituksiin ja tapahtumiin, ja osalla jäsenistä on myös poliittista toimintaa.

Tommi Kotonen arvioi, että toimintapaikkakuntia on nimellisesti enemmän kuin missä käytännössä on partiointia.

— Jäseniä on muutama sata, kun enimmillään puhuttiin 600:sta. Siitä on tultu reilusti alaspäin, vaihtuvuus on ollut suurta ja paljon väkeä on jäänyt pois kokonaan, Kotonen sanoo.

Siksi katupartioita järjestetään useiden osastojen yhteistapahtumina. Esimerkiksi Lappeenrannassa järjestettiin helmikuun alkupuolella partio, johon saapui tukijoukkoja Mikkelistä, Kotkasta, Kouvolasta, Joensuusta ja Punkaharjulta.

Patrolling Lappeenranta sujui rauhallisesti

11. helmikuuta Soldiers of Odin Lappeenrannan Facebook-sivuille ladatussa Patrolling Lappeenranta -videossa parikymmentä tummiin pukeutunutta hahmoa kävelee parijonossa Lappeenrannan keskustassa kohti Vapaudenaukioita.

Kadunkulmassa vilahtaa yksinäinen pyöräilijä, muuten lumiset kadut ovat tyhjiä, eikä mitään tapahdu.

Kotosen mukaan partiot ovat pääsääntöisesti tätä: löysähköjä kävelyjä, jotka ovat sujuneet ilman tapahtumia.

Lappeenrannassa partio on järjestön Facebook-sivujen mukaan jalkautunut viimeisen vuoden aikana muun muassa koulujen päättäjäisviikonlopun viettoon sekä Sataman valot -tapahtumaan. Osallistujia on ollut kourallinen.

Itäisessä Suomessa partioita on kuvien perusteella viimeisen vuoden aikana ollut toistakymmentä, ja useimmissa on ollut 4—9 osallistujaa.