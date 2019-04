Lappeenrantalainen Reetta Tourunen pakotti itsensä hierojalle oppiakseen sietämään kosketusta — Asperger-diagnoosi antoi selityksen erilaisuudelle: ”Sitä ennen mietin usein, pitäisikö minun vain pinnistellä enemmän ollakseni kuin muut”

Kun muut ihastelevat kevätaurinkoa, Reetta Tourunen kärsii kirkkaasta valosta. Kampaajakäynti on hänelle kaikkea muuta kuin hemmotteluhetki. Reetta Tourusella on autismin kirjon häiriö, mutta siitä huolimatta hän käy töissä, on parisuhteessa ja matkustelee. Häiriö tekee arjesta tavanomaista rankempaa, mutta sen kanssa voi oppia elämään.