Karanteenissa on 13. maaliskuuta pelannut edustusjoukkue sekä valmennus ja huolto.

SaiPan liigajoukkue on asetettu karanteeniin ja joukkueen toiminta on keskeytetty. Seura kertoo asiasta verkkosivuillaan maanantaina aamupäivällä.

Syynä on se, että HIFK:n Liiga-joukkueen jäsenellä on todettu sunnuntaina 14. maaliskuuta koronavirustartunta. Joukkue taustahenkilöineen on asetettu karanteeniin. SaiPa ja HIFK kohtasivat lauantaina 13. maaliskuuta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tartuntatautiviranomainen on asettanut HIFKin joukkueen taustahenkilöineen 14 vuorokauden karanteeniin. Joukkueen toiminta keskeytetään karanteenin ajaksi.

Liiga tiedottaa karanteenien aiheuttamista muutoksista runkosarjan ohjelmaan myöhemmin.

Liiga-SaiPan viestintä- ja markkinointijohtaja Jussi Viljakainen kertoo, että karanteeniin joutuu 13. maaliskuuta pelannut edustusjoukkue sekä sen valmennus ja huolto.

– Kellään ei ole oireita eikä kukaan ole sairastunut, Viljakainen kertoo.

Samasta syystä SaiPan osalta ei ole toistaiseksi tehty päätöstä testeihin menosta, koska kyseessä on vasta altistus.

– Asia täsmentyy tänään, Viljakainen kertoo.

Viljakaisen mukaan joukkueharjoittelu on luonnollisesti tauolla karanteenin ajan. Lähtökohtana on 14 päivän karanteeni.

Juttua täydennetty 15.3. klo 10.15 Jussi Viljakaisen kommenteilla.