Ossi Eteläpäälle puutöistä tulee kuin rakkaita lapsia – Savitaipaleen kirjastossa on esillä koristeveistoa 40 vuoden ajalta

Savitaipalelainen Ossi Eteläpää ei ole syntynyt peukalo keskellä kämmentä. Sen voi käydä toteamassa Savitaipaleen kirjastossa, jossa on esillä Eteläpään puutöitä.

Ossi Eteläpää on jo noin 40 vuoden ajan harrastanut koristeveistoa. Se näkyy myös hänen kotonaan, jossa iso osa huonekaluistakin on omaa tuotantoa. Hän on tehnyt muun muassa kolme suurta koristeveistolipastoa, vuodesohvan, vitriinikaapin, pöydän ja useita tuoleja.

Aina silloin tällöin Eteläpäältä on kyselty, voisiko hän myydä töitään tai veistää tilauksesta.

– En ole siihen kuitenkaan oikein pystynyt. Koristeveistoon menee niin paljon aikaa, että niistä käsitöistä tulee vähän kuin rakkaita lapsia. Ei niitä raaski myydä.

Alun perin Eteläpää hankki koristeveistoon oppia kansalaisopiston kurssilta. Koristeveisto ei onnistu millä tahansa välineillä, vaan sitä varten oli hankittava tarkoitukseen sopivat taltat. Eteläpään mukaan noin 20 taltalla pääsee harrastuksessa hyvin alkuun.

Materiaaleina hän suosii koivua ja visakoivua, mutta käyttää myös tervaleppää, pihlajaa ja suurimpiin huonekaluihin mäntyä.

Paljon muitakin harrastuksia

Eteläpään varsinainen työura Kaukaan tehtaalla loppui jo parikymmentä vuotta sitten, mutta hänellä ei ole ollut vaikeuksia keksiä ajankulua, päinvastoin.

Puutöiden ja koristeveiston lisäksi lisäksi Eteläpää harrastaa muun muassa metsänhoitoa sekä metsästystä ja kalastusta.

– Käsitöitä teen etenkin kevättalvella, kun metsästyskausi on ohi, mutta kalastamaan ei vielä pääse, Eteläpää kertoo.

Puutöistä Ossi Eteläpää on nauttinut pikkupojasta lähtien. Vaativa koristeveisto tarjoaa kuitenkin vuodesta toiseen haastetta ja vaatii keskittymistä.

– Veistäessä aika kuluu kuin huomaamatta.

Savitaipaleen kirjaston näyttely on avoinna 26. helmikuuta saakka. Vaikka lukusali ei ole käytössä, näyttelyn voi käydä katsomassa kirjaston aukioloaikoina.