Imatran uuden hammashoitolan erikoisuus: Maisemakatto ja 32 uutta ikkuna-aukkoa — katso kuvat tästä Imatran hammashoitolan uudet tilat valmistuvat ensi viikolla, mutta muutto Mansikkalasta alkaa vasta toukokuussa. K-sairaalan vastoinkäymisten takia Eksote halusi pelata varman päälle. Kahteen ikkunattomaan potilahuoneeseen keksittiin asentaa valaistu maisemakatto. Kun potilas makaa hoitotuolissa, hän voi antaa katseen levätä kesäisessä näkymässä. Kuvassa Juhani Lahti.

Imatran hammashoitolan uudet tilat Imatrankoskella valmistuvat täsmälleen aikataulussa.

Menossa on loppusiivous ja viimeistelytyöt. Kohde luovutetaan tilaajalle eli Imatran YH-rakennuttajalle ensi viikon perjantaina 16. maaliskuuta.

Uusi hammashoitola rakennettiin Koskenlinkin toimistotaloon, Tiedon entiseen konesaliin, joka on ollut useamman vuoden tyhjän panttina.

— Sisällä alkaa olla melkoisen valmista, iloitsee suun terveydenhuollon ylihammaslääkäri Maarit Natunen Eksotesta.

Kaikkea muuta kuin kliinistä

Jo nyt näkee, että kliinisyys on uusista tiloista kaukana.

Valkoinen on pääväri, mutta kyllä värejäkin löytyy.

Seinien pääväri on valkoinen, mutta piristyksenä on paljon keltaista, limeä, vihreää ja helmenharmaata. Odotustilaa tulee elävöittämään valokuvatapetti keväisen vihreästä lehtimetsästä.

Jännittävin yksityiskohta löytyy kuitenkin kahden potilashuoneen katosta. Siellä komeilee valaistava maisemataulu.

— Kun potilas köllöttelee tuolissa, hän voi suojalasien takaa katsella maisemakattoa. Odotan mielenkiinnolla niin potilaiden kuin työntekijöiden kommentteja. Idea tuli arkkitehdiltä ja alkoi meitä kiinnostaa, Maarit Natunen kertoo.

Muutto alkaa vapun jälkeen

Muuttovalmistelut aloitetaan huhtikuussa. Uusien tilojen varastoja aletaan vähitellen täyttää tarvikkeilla.

Varsinainen muutto Mansikkalasta Imatrankoskelle alkaa kuitenkin vasta vapun jälkeen 2. toukokuuta.

Miksi vasta silloin?

Koska Eksote halusi pelata varman päälle, vastaa Maarit Natunen.

Alkuperäinen urakoitsija HL-rakentajat oli sama, joka rakensi Lappeenrannassa pahasti viivästynyttä K-sairaalaa. Imatralla ei haluttu ottaa riskiä, etteivät tilat olekaan sovittuna muuttopäivänä valmiit.

— Lisäksi haluttiin varmistaa, että meillä on riittävästi henkilöstöä töissä muuttoa varten. Huhtikuussa on vielä paljon henkilöstöä vuosilomilla.

16 vastaanottohuonetta

Vastaanottohuoneita tulee Imatrankoskelle 16, eli saman verran kuin Mansikkalassakin.

Muutto on hammashoitolan väelle iso ponnistus, varsinkin kun vastaanottotoimintaa jatketaan koko ajan.

Potilashuoneet näyttävät tältä. Kuvassa rakennusmestari Juhani Lahti.

— Muutama huone kerrallaan puretaan Mansikkalassa ja siirretään Koskenlinkkiin. Kokonaisuudessaan muutto vie 3,5 viikkoa, kertoo Imatran hammashoitolan palveluesimies Päivi Parikka.

Vanhat hoitokoneyksiköt puretaan Mansikkalasta ja asennetaan uudelleen Imatrankosken vastaanottohuoneisiin, koska niillä on vielä käyttöikää jäljellä. Vain kaksi vanhinta hoitokoneyksikköä uusitaan.

— Ne ovat viimeistä tekniikkaa porien osalta. Mitä parempi pora, sen miellyttävämpää hoito on asiakkaalle, Maarit Natunen mainitsee.

Entinen konesali

Tekemistä on ollut paljon, kertoo rakennusmestari Juhani Lahti. Noin 600 neliön tilassa ei ollut alun perin ainuttakaan ikkunaa. Lisäksi konesalissa oli vain kevytrakenteinen tekninen lattia.

Ulkoseinään sahattiin kaikkiaan 32 ikkuna-aukkoa. Lisäksi rakennettiin kokonaan uusi lattia ja hurja määrä väliseiniä, Lahti kertoo.

Hammashoitolalle rakennettiin tilat Koskenlinkin toimistotalon takapihalla sijaitsevaan entiseen Tiedon konesaliin (kuvassa). Tila oli täysin ikkunaton. 40 senttiä paksuun ulkoseinään sahattiin kaikkiaan 32 ikkuna-aukkoa.

Urakka käynnistyi alun perin HL-rakentajien nimissä. Yrityksen tehtyä konkurssin sopimus siirtyi taipalsaarelaiselle Rakennus Juutille, jonka palkkalistoille alkuperäinen rakennustiimi siirtyi.

Rakennuttaja Ari Lattu Imatran YH-rakennuttajalta on tyytyväinen siihen, miten asiat lopulta lutviutuivat. Alkuperäisestä aikataulusta ollaan vain pari viikkoa jäljessä. Ja mikä tärkeintä, työ on laadukasta, työmaa on todella siisti ja ammattimaisesti toteutettu, Lattu kiittää.

Budjettikin on pitänyt.

— Kustannusarvio on 960 000 euroa, Lattu kertoo.

Iso asia henkilöstölle

Hammashoitola muuttaa pois Mansikkalasta sisäilmaongelmien takia. Koko talo on tarkoitus purkaa.

Henkilöstön oireilussa ei ole tapahtunut talven aikana merkittäviä muutoksia, Päivi Parikka kertoo.

— Keskitymme nyt työntekoon ja odotamme uusiin tiloihin pääsyä. Se että pääsemme uusiin tiloihin, on henkilöstölle tosi iso asia.