Mihin katosi öljy Vihtolasta omakotitalon säiliöstä vai tuotiinko sitä ollenkaan? — Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja öljyntoimittaja selvittävät

Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai maanantaina hälytyksen torjumaan keskisuurta öljyvahinkoa Lappeenrannan Vihtolaan Vihtolantielle.

Asukas oli havainnut, että omakotitalon öljysäiliössä ei ole enää juurikaan ainetta jäljellä, vaikka öljyntoimittajan piti sitä säiliöön noin kuukausi sitten laittaa.

Kateissa on noin 1500 litraa öljyä. Maanalaisen säiliön ympärillä on betonibunkkeri ja ainakin se on pelastuslaitoksen tutkimuksen mukaan kuiva. Repeämiäkään ei ole löytynyt eikä maaperä haise öljylle.

Päivystävä palomestari Toni Jaako kertoo, että kaivamaan ei ryhdytä ennenkuin saadaan öljyntoimittajalta lisätietoa siitä, onko öljyä varmasti ja minkä verran toimitettu.

Myös poliisi on käynyt paikalla. Varkaus on mahdollinen, vaikka säiliö onkin talon tiiviissä tuntumassa.

Rakennus ei ole pohjavesialueella.