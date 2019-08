Joka seitsemäs autoilija ajoi ylinopeutta Etelä-Karjalassa – Poliisin kamera-auton nopeusvalvontakamera räpsähti 125 kertaa vuorokauden tehovalvonnan aikana

Poliisin kamera-auto ikuisti 125 ylinopeutta liikkuneen auton kuvat vuorokauden kestäneen nopeusvalvontamaratonin aikana Etelä-Karjalassa. Kamera-auto päivysti tien reunalla eri puolilla maakuntaa keskiviikkoaamun ja torstaiaamun välisenä aikana.

Yhteensä kameravalvontapisteen ohitti noin 850 autoa, joista 125 eli noin 15 prosenttia ajoi ylinopeutta.

Ylikonstaapeli Pertti Karvonen Kaakkois-Suomen poliisista pitää lukua yllättävänä.

— Luku on liian suuri. Vaikka nopeudet eivät olleet suuria, siinä on autoilijoilla skarppauksen paikka. Suurin osa ylityksistä tuli vielä 40 ja 50 kilometrin rajoitusalueella, taajamissa ja koulujen lähellä. Vaikka valvonnasta tiedotettiin etukäteen, ylinopeuksia tuli yllättävän paljon.

Suurin osa ylinopeutta ajaneista selvisi teostaan kotiin lähetettävällä huomautuksella tai rikesakolla. Päiväsakkoihin johtavan suuruisen ylityksen teki vain harva autoilija.

—Positiivista oli se, että yhtään sellaista todella hurjaa nopeutta ei mitattu.

Karvonen arvioi, että taltioidut ylinopeudet johtuivat pääasiassa huolimattomuudesta.

— Valvojan silmin ylinopeudet näyttävät olleen sellaista arjen huolimattomuutta. Ylinopeutta ei ajeta tahallaan. Tapa ajaa on sellainen, että ei kiinnitetä niin paljon huomiota nopeuteen.

Poliisi lähettää autoilijalle huomautuksen, jos ylinopeutta on ollut 3–6 kilometriä tunnissa. Rikesakko lähtee kuljettajalle, jos nopeutta on seitsemän kilometriä tunnissa yli nopeusrajoituksen. Rangaistus mitataan päiväsakoissa, jos ylitys on 20 kilometriä tunnissa tai enemmän. Tutkalla mitatusta nopeudesta vähennetään kolmen kilometriä mahdollisen mittausvirheen poistamiseksi.

Poliisin valtakunnallisen nopeusvalvontavuorokauden aikana valvontaa tehtiin erityisesti automaattisilla nopeusvalvontalaitteilla. Valvonta keskittyi työmatkaliikenteeseen ja koulujen ja päiväkotien läheisyyteen.

— Poliisi haluaa valvonnalla ja tiedottamisella kiinnittää ihmisten huomiota nopeuteen etenkin taajamissa ja koulujen läheisyydessä. Vaikka tämä teema nyt päättyi, valvonta jatkuu. Kamera-auto on liikenteessä tänäänkin.