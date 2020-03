Plan b sulki ovensa Sammontorilla, taustayritys konkurssiin

Sammonlahden Sammontorilla sijaitseva anniskeluravintola Plan b on sulkenut ovensa toistaiseksi.

Aiemmin samalla paikalla on sijainnut muun muassa anniskeluravintola Raittinen. Plan b:n omistaa lappeenrantalainen ravintolayritys AS entertainment Oy, joka on helmikuussa ilmoitettu konkurssipesäksi. Konkurssipesän selvitys on alkuvaiheessa. Pesäluettelo valmistuu kevään aikana.

Vuonna 2018 AS entertainment Oy:n liikevaihto oli 230 000 euroa ja tulos 16 000 euroa. Yritys työllisti tuolloin 8 henkilöä. Etelä-Saimaa ei tavoittanut AS entertainmentin omistajaa kommentoimaan asiaa.