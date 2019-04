Etelä-Saimaa kertoi maanantaina Ikean suunnitelmista rakentaa Lappeenrannan Mustolan tontilleen tuulivoimaa. Kyseessä oli aprillipila. Ikean suunnitelmat tontilla ovat Etelä-Saimaan tietojen mukaan yhä avoinna.

—Aiheesta ei ole muuta kerrottavaa kuin tämä aprillipila. Melko hiljaista on ollut viime aikoina yhteydenpito, Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva kertoi maanantaina lounaan ääressä.

Etelä-Saimaan aprillijuttu ehti aiheuttaa aamupäivällä kaupungintalolla hilpeyttä. Kaupunginjohtaja sai aiheesta useita palautteita, osa kriittisiäkin. Toisille jutun luonne pilana ei auennut heti.

Asiakaspalvelupiste Winkissä oli yhdentoista aikaan tasainen asiakasvirta. Aprillijutussa luvattiin silloin jakaa kaupungin ylimääräisiä muovimukeja. Niitä ei kukaan myöntänyt varta vasten tulleensa hakemaan, mutta suurin osa oli kuitenkin lukenut jutun.

—Aamulla ensimmäisenä katsoin lehdestä, mikä on aprillijuttu. Tajusin samalla, että olen tulossa tähän aikaan jumpalta hakemaan teatterilippuja ja ajattelin, että täällä on varmaan jonkinlainen jono, Sari Kontula Lappeenrannasta naureskeli.

Aprillijutuilla pitkät perinteet

Etelä-Saimaa on pitänyt yllä maakuntalehtien aprilliperinnettä vuodesta toiseen. Viime vuonna lehden aprillipila kertoi Lappeenrannan kaupungin suunnitelmista rakentaa jäähalli kauppatorille. Aiemmin on vitsailtu muun muassa edustatorin patsashankkeella ja Blue White Eagle -laivan tuomisella kaupunginlahdelle. Myös Kasinonpuiston albiino-orava on esiintynyt huhtikuun ensimmäisen päivän jutussa.

Alla olevista linkeistä pääset lukemaan kuluneen vuosikymmenen aikana julkaistut aprillipilat. Jutut luettuasi voit äänestää, mikä piloista oli mielestäsi paras. Vuonna 2013 aprillipäivä sijoittui toiselle pääsiäispäivälle, jolloin lehti ei ilmestynyt. Tuolloin aprillipila jäi julkaisematta.

