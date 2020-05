Ratapenkan läheisyyteen on jaksettu raahata painavaakin esineistöä, mutta ei tietenkään enää sieltä pois.

Ihmiselle tehdään kävely- ja pyöräteitä, mutta ihminen ottaa ja tekee itselleen niiden viereen polun.

Lappeenrannan Harapaisissa kerrostalojen ja junanradan välissä on sekametsää, jonka halki kulkee talvisinkin käytössä oleva polku. Noin puolen kilometrin polku on helppokulkuinen ja vastoin ennakko-odotusta sangen mielenkiintoinen.

Polun varrelta löytyy niin ihmisen kädenjälkeä kuin koivikkoa, niittymäistä aukeaa kuin tiheää suokortekasvustoakin, joka saa metsän näyttämään varsin epäsuomalaiselta ja suorastaan mystiseltä. Vettäkin siellä on lammikoissa ainakin keväällä, mutta isossa ojassa Ratakadun K-marketin kohdalla vettä noruu hiljalleen pitkin kesää.

Polun reunalta löytyy lääke niskakipuun

– Maalta kun on kotoisin, pitää päivittäin päästä metsään. Kävelen polun päästä päähän ja kotiin menen sitten pyörätietä pitkin, Toiviainen kertoo.

– Vielä maanantaina se oli ehjä, mutta nyt jonkun on pitänyt käydä se rikkomassa. Voi voi, miten tyhmää.

Toiselta puolelta polkua pilkistävät nokkosen alut. Kun ne ovat hieman kasvaneet, Toiviainen neuvoo niskavaivaisia keräämään ne kimpuksi ja vihtomaan niillä kipeitä kohtia. Saattaa ensin vähän nipistellä, mutta auttaa kuulemma varmasti.

Mikä saa ihmisen raahaamaan muovikanistereita metsään?

Mustarastas ja pajulintu laulavat vuorotellen. Metsikössä on monena vuonna pesinyt myös satakieli, mutta ainakaan vielä sen laulu ei metsikössä kuulu.

Haapojen ja pajujen takaa löytyy iso lammikko, johon joku on viskannut vaahtosammuttimen. Ratakadun liiketilojen takapihojen luokse joku on puolestaan raahannut kymmenittäin viiden litran muovisia vesikanistereita. Teon motiivia on vaikea ymmärtää.

Mukavampiakin ihmisen kädenjälkiä polun ympäristöstä löytyy: oksien alta löytyy maja, jonne on tuotu ruukkukukkakin kaunistamaan lokoilua siellä. Ja ojaan on joku tehnyt pienen kivipatsaan kasaamalla kiviä päällekkäin – niin vaatimaton hän kuitenkin on, ettei ole jättänyt installaatioonsa puumerkkiä.

