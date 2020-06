Kuutostien Vuoksen sillan laakeriremontti valmistuu tänä kesänä, mutta mitä työmaalla oikeastaan tehdään ja millaisia laakerit ovat?

Mansikkakosken Kuutostien sillalla on vaihdettu laakereita jo useana kesänä putkeen. Korjaustöiden takia silta on vain osittain käytössä. Vierailimme siltatyömaalla ja selvitimme, minkälaisia vanhat ja uudet laakerit ovat, kuinka niitä vaihdetaan ja missä vaiheessa työmaa on tällä hetkellä.