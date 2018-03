Neljä laukausta kohti takaa-ajettavaa miestä ampunut poliisi saa vieläkin tähtäinkuvan mieleensä — Poliisiopiskelijat harjoittelevat nykyisin paineensietokykyä, sillä turha aseenkäyttö voi tuhota uran Poliisi voi milloin tahansa joutua uhkaavaan tilanteeseen, jossa on tehtävä nopeita päätöksiä. Kyse voi olla elämästä ja kuolemasta.

Kotihälytys saattaa venyä päiviä kestäväksi pattitilanteeksi. Kun ovi aukeaa, vastassa voi olla mitä tahansa: pyssy, puukko tai kirves.

— Tai ääritapauksessa moottorisaha, sanoo kouluttaja ja tutkija Harri Gustafsberg.

Hän tietää — 25 vuotta operatiivista poliisityötä tehneenä — että tiukka tilanne aiheuttaa tekijälleen pelkoa ja stressiä. Stressi puolestaan muuttaa poliisin kykyä havainnoida maailmaa. Aistit ottavat tietoa vastaan eri tavalla kuin yleensä, ja ajattelu voi muuttua.

Paniikissa kännykkä voi näyttää aseelta ja saada poliisin laukaisemaan oman aseensa, turhaan.

— Niissä tilanteissa hyvä tahto ei riitä. Ainoastaan kyvyt, taidot ja senhetkiset resurssit ratkaisevat, miten käy, Gustafsberg sanoo.

Hän tietää, että turha ja kohtalokas aseenkäyttö on poliisille oikeusprosesseineen ja itsesyytöksineen kova paikka. Ammatissa jatkaminen on usein sellaisen tapahtuman jälkeen mahdotonta.

Paineensietokykyä voi harjoitella

Gustafsberg, 50, on tutkinut useita vuosia henkistä suorituskykyä ja siihen vaikuttamista.

Hän on kehittänyt niin sanotun prep-valmennusohjelman, jonka annista Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat ovat päässeet osallisiksi vuodesta 2015 lähtien. Tätä ennen koulutusta annettiin vain valmiusyksikkö Karhun poliiseille sekä paikallisille vaativien tilanteiden ryhmille.

Gustafsberg väitteli helmikuun lopussa vaativassa poliisityössä tapahtuvan paineenalaisen suorituskyvyn kehittämisestä ja resilienssin vahvistamisesta harjoitusten avulla.

Resilienssillä tarkoitetaan ihmisen kykyä selviytyä ja palautua vaikeista ja kuormittavista tilanteista.

Väitöstutkimuksessa käytetty harjoitusohjelma on kehitetty alun perin Suomessa, ja Gustafsberg on sen pääarkkitehti. Sittemmin ohjelmaa on kehitetty kansainvälisen tutkimustiimin kanssa.

Prep tulee sanoista Professional Resilience and Efficiency Program.

Idioottimaisen helppoa?

Koulutuksessa kehitetään tulevan poliisin fysiologisia, kognitiivisia ja emotionaalisia taitoja. Esimerkiksi pelon sietämistä opetellaan erilaisilla mielikuvaharjoituksilla.

Väitöstutkimus osoitti, että tutkittavat pystyivät harjoitusten avulla vaikuttamaan kehonsa fysiologisiin muutoksiin, kuten sydämen sykkeeseen. Erilaisilla hengitysharjoituksilla voi vaikuttaa tahdosta riippumattomaan hermostoon ja sitä kautta suorituskykyyn.

— Syvähengittäminen kuulostaa idioottimaisen helpolta. Silti 99,9 prosenttia ihmisistä ei käytä keuhkojen koko kapasiteettia. Kun hengitetään oikein, pallea laajenee, Gustafsberg sanoo.

Onneksi minulla on ollut koko ajan tunne siitä, että olen toiminut oikein. Asetta käyttänyt poliisi

Koulutus paransi osallistujien tilannetajua. Heidän tekemänsä päätökset olivat viisaampia ja heijastuivat koko työyhteisöön. Gustafsberg korostaa, että tilannetajua parantavista taidoista on hyötyä kaikilla työpaikoilla ja kaikille ihmisille, jotka kohtaavat painetta.

Koulutuksista saatu palaute on Gustafsbergin mukaan aina samansisältöistä.

— Minulta kysytään, miksi tätä ei ole kerrottu meille jo 20 vuotta sitten.

Ylikonstaapeli joutui ampumaan ihmistä

Nelikymppinen ylikonstaapeli joutui viime vuonna tilanteeseen, jossa hänen oli ammuttava ihmistä kohti. Hän oli itsekin hengenvaarassa.

Kyse oli takaa-ajotilanteesta, jossa takaa-ajettava mies käyttäytyi uhkaavasti ja vaaransi muiden hengen. Tapahtumien aikana hän ampui poliiseja kohti kaikkiaan viisi laukausta haulikolla.

Ylikonstaapeli oli määrätty ensisijaiseksi aseenkäyttäjäksi. Tehtävänä oli saada vaarallinen toiminta loppumaan.

— Keskityin tehtävänantoon niin, että kaikki ympärillä oleva ikään kuin katosi, hän kuvailee.

Välillä takaa-ajettava pakeni autolla, välillä hän pysähtyi tien varteen, tuli ulos autosta ja jatkoi ampumista.

Lopulta ylikonstaapeli ampui häntä kohti kaksi laukausta. Hän tähtäsi alaraajoihin.

— Saan vieläkin tähtäinkuvan mieleeni.

Osumista huolimatta mies jatkoi pakoaan ja pysähtyi vasta myöhemmin poliisin piikkimattoon. Uhittelu jatkui.

Ylikonstaapeli joutui ampumaan vielä kaksi laukausta, ennen kuin takaa-ajettava putosi maahan. Aseesta mies ei luopunut vielä silloinkaan, vaan siihen tarvittiin poliisikoiran apua.

Käsi ei tärissyt tosipaikassa

Laukaukset ampuneen poliisin käsi ei tilanteessa tärissyt. Pahimmat hetket koittivat vasta jälkeenpäin, kun hän pysähtyi pohtimaan, mitä itselle tai kollegoille olisi voinut käydä.

Jälkipuinti alkoi jo seuraavana yönä. Asiaa käsiteltiin töissä useaan otteeseen parin viikon sisällä. Tapahtumista keskustellaan edelleen silloin tällöin. Keskustelu on auttanut poliisia jäsentämään ajatuksiaan.

Aivan aluksi tapahtumat vaikuttivat unen laatuun. Keho kävi ylikierroksilla.

— Sitä alkaa miettiä, kuinka oikeutettua oma toiminta on ollut. Onneksi minulla on ollut koko ajan tunne siitä, että olen toiminut oikein.

Ylikonstaapeli muistuttaa, että asetta käyttänyt poliisi joutuu melkoiseen myllytykseen joka tapauksessa, kun tapaus menee esitutkintaan.

Hänen ei ole todettu toimineen väärin. Muu oikeusprosessi on vielä kesken.

Ylikonstaapeli on erityisryhmätoiminnassa saanut paljon koulutusta aseenkäyttötilanteisiin. Mielen hallintaan liittyvää koulutusta hän ei ole saanut. Hän on varma, että siitä olisi hyötyä.

— Kaikki sellainen koulutus on erittäin tervetullutta.

Kentältä tulee kiitospuheluita

Mielen ja kehon hallintaan vaikuttavista harjoituksista on poliisille hyötyä, sanoo Poliisiammattikorkeakoulussa prep-kouluttajana toimiva komisario Juha-Matti Huhta.

— Hyötyjä on vaikea tilastollisesti mitata, mutta näin voin päätellä niistä yksittäisistä kiitospuheluista, joita olen poliisiksi valmistuneilta saanut, Huhta sanoo.

Muutama entinen oppilas on kertonut Huhdalle selvinneensä tiukasta paikasta paremmin kuin olisi ilman täsmäkoulutusta selvinnyt.

Ensimmäiset prep-koulutusta saaneet poliisit ovat valmistuneet ammattiinsa vuoden 2016 loppupuolella. Huhta huomauttaa, että pitkäaikaisia vaikutuksia on vaikea arvioida, sillä saatuja taitoja täytyy harjoitella itsenäisesti koko ajan, ei ainoastaan opintojen yhteydessä.

Kenenkään mieli ei ole kallio

Huhta on nähnyt opetustilanteissa, että prep-metodi toimii.

— Opiskelija esimerkiksi tulkitsee omaa toimintaansa paremmin ja korjaa suoritustaan itsenäisesti, Huhta sanoo.

Hänestä on tärkeä todeta ääneen, ettei kenenkään mieli ole järkkymätön kallio. Kun erilaisista tunteista puhutaan luottamuksellisesti ja avoimesti jo koulun penkillä, se vapauttaa tunnelman ja vähentää stressiä. Vähemmän stressaantuneena myös oppii paremmin.

— Siksi meillä on tavoitteena, että näiden taitojen harjoittelu alkaisi heti opintojen alettua eli jo ennen kuin opiskelija ampuu ensimmäistä kertaa oikealla aseella, Huhta sanoo.

Ampuma-asetta käytetään vain ääritilanteessa

Poliisiammattikorkeakoulussa on kehitetty valtakunnallinen voimankäytön seurantajärjestelmä.

Seurannan perusteella Suomen poliisi käyttää fyysisiä voimakeinoja maltillisesti. Ampuma-ase on äärimmäinen voimankäytön väline.

Aseenkäytön ohjeistuksiin alettiin kiinnittää huomiota vuoden 1986 Mikkelin panttivankidraaman jälkeen. Aseenkäyttö onkin pitkällä aikavälillä vähentynyt rajusti.

Poliisi voi joutua sekä käyttämään fyysistä voimaa että taistelemaan sitä vastaan. Tuula Leinon vuonna 2013 valmistuneen väitöstutkimuksen mukaan lähes puolet poliiseista joutuu työssään fyysisen väkivallan kohteeksi kuukausittain.

Voimankäyttöselvitysten mukaan joka neljännessä tapauksessa asiakas on varautunut teräaseella, aseella tai muulla välineellä.

Mentoritiimi Harri Gustafsberg on toiminut valmiusyksikkö Karhussa kouluttajana ja operatiivisena johtajana.

Harri Gustafsberg, 50

Prep-metodin ja Mind coach -koulutusohjelman kehittäjä. Metodia käytetään Suomessa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Islannissa.

Yrittäjä, kouluttaja ja tutkija. Luennoi Suomessa ja ulkomailla.

Väitöskirjatutkimus henkisen suorituskyvyn parantamisesta organisaatioissa tarkastettiin Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa helmikuussa 2018.

Toiminut poliisin valmiusyksikkö Karhussa kouluttajana ja operatiivisena johtajana.

Julkaissut teokset Mielen valmentamisella optimaaliseen suoritukseen (2014) ja Tilannetaju (2017) yhdessä työpsykologian tohtorin Helena Åhmanin kanssa.

Harri Gustafsbergin väitöskirja “Do People Get Shot Because Some Cops Panic?”: Enhancement of individual resilience through a police resilience and efficiency training program voi tilata osoitteesta www.juvenesprint.fi.