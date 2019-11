Eksoten historian ensimmäiset yhteistoimintaneuvottelut heittävät varjon ensi vuoden talousarvioon. Jos yt-neuvottelujen tavoittelemaa 9 miljoonan euron säästöä ei saada, jää talousarvio toteutumatta siltä osin.

Osa löydetyistä yt-säästöistä on jo viety talousarvioesitykseen, mutta 7,2 miljoonaa euroa edelleen puuttuu. Säästökohteita haetaan muun muassa organisaatiorakenteesta, palveluverkosta, sopimuksista, toimitiloista, hankkeista ja projekteista sekä tukipalveluista.

Rakenteelliset muutokset ja säästötoimet saadaan tehtyä niin, että ne eivät juurikaan näy asiakkaille. — Timo Saksela

Jos tarvittavia säästöjä ei saada koottua, kohdistuvat säästöt henkilöstökuluihin.

Eksoten toimitusjohtaja Timo Saksela kertoo, että keskiviikkona lähti kutsu ensi viikon keskiviikkona alkaviin yt-neuvotteluihin.

— Neuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa eli ne venyvät ensi vuoden puolelle, sanoo Saksela.

Eksoten hallitus päätti keskiviikkona jatkaa ensi vuoden talousarvion käsittelyä joulukuun alun kokouksessaan. Valtuusto hyväksyy talousarvion joulukuun puolivälissä

Marleena Liikkanen Timo Sakselan mukaan palveluverkko pysyy pitkälti ennallaan ensi vuonna.

Nettomenot kasvavat 3,1 prosenttia

Talousarvioesityksessä Eksoten nettotoimintamenot kasvavat ensi vuonna 3,1 prosenttia eli 14,6 miljoonaa euroa.

Seuraavina vuosina on edessä kova puristus, koska vuotuiseksi menokasvuksi vuoteen 2023 asti on sovittu omistajakuntien kanssa 1,5 prosenttia. Jos ensi vuonna menot kasvavat sovittua enemmän, on seuraavina vuosina menokasvu painettava pienemmäksi kuin 1,5 prosenttia.

Jäsenkuntien maksuosuudet kasvavat ensi vuonna 15,4 miljoonaa euroa eli 3,3 prosenttia ja ovat yhteensä 474,7 miljoonaa euroa. Summa vastaa Eksoten nettotoimintamenoja.

Palkankorotukset ja sivukulumuutokset kasvattavat menoja ensi vuonna 4,6 miljoonaa euroa ja silmäyksikön ostopalveluhintojen korotus 0,5 miljoonaa euroa.

Muita syitä menojen kasvulle ovat palvelutarpeen kasvavan kysynnän takia tehdyt lisäykset kotihoitoon sekä avoterveydenhoidon vaatimat lisäresurssit.

Saksela: Säästöt eivät juurikaan näy asiakkaille

Menojen kasvupaine on kova. Ikäihmisten määrä kasvaa, mikä lisää palvelujen tarvetta sekä hoivassa että terveyspalveluissa. Jäsenkunnilla taas ei ole varaa maksaa lisää samaa tahtia kuin niiden asukkaiden palvelujen tarve kasvaa.

Timo Saksela kuitenkin katsoo, että vyönkiristys heijastuu palveluihin vähän jos ollenkaan.

— Rakenteelliset muutokset ja säästötoimet saadaan tehtyä niin, että ne eivät juurikaan näy asiakkaille, arvioi Saksela.

Palveluverkkoonkaan ei ensi vuonna puututa.

— Palveluverkko muuttuu hyvin vähän jos ollenkaan, sanoo Saksela.

Kai Skyttä Eksote käyttää ensi vuonna investointeihin 10 miljoonaa euroa. Keskussairaalan alueen kehittäminen jatkuu.

268 henkilötyövuotta vähenee muun muassa liiketoimintakaupan takia

Talousarvioesityksessä Eksoten henkilötyövuosien määrä pienenee 268:lla. Kun diagnostiikan henkilökunta siirtyy vuodenvaihteessa HUS:lle liiketoimintasiirron takia, häviää Eksotelta samalla 220 henkilötyövuotta.

Lisäksi omaa toimintaa siirtyy ostopalveluiksi Imatralla ja Savitaipaleella kuntien tekemien sote-kiinteistökauppojen takia.

Akuuttisairaalan budjettiin ei ole otettu mukaan ollenkaan mahdollisten ylipaikkojen osuutta, mikä vähentää myös henkilötyövuosia.

Investointien yhteissumma on 10 miljoonaa euroa. Nykyisten tilojen sisäilmakorjauksiin ja muutoksiin on varattu 1,9 miljoonaa euroa.

Kantasairaalan peruskorjaus jatkuu kuten uudisrakennusten suunnittelukin lähivuodet, mutta 48,8 miljoonan euron kokonaisuudesta päätetään myöhemmin.

Eksoten viime vuoden tuloksesta näyttäisi tulevan hieman odotettua parempi. Alijäämä, 5,7 miljoonaa euroa, on jäämässä 2,2 miljoonaa euroa talousarviossa arvioitua pienemmäksi.