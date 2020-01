Vähävaraisten lasten ja nuorten harrastamista tuetaan 74 000 eurolla Lappeenrannassa – Vastuu tulotietojen tarkistamisesta siirtyy seuroille ja yhdistyksille

Harrastusten järjestäjät vastaavat tänä vuonna tuen myöntämisestä vähävaraisille lapsille ja nuorille Lappeenrannassa. Lappeenrannan kaupunginhallitus päätti vuoden kokeilujaksosta maanantaina.

Jatkossa kaupunki solmii harrastuksen järjestäjän kanssa kumppanuussopimuksen, jossa on määritelty käytettävissä olevan avustuksen suuruus. Tuki maksetaan laskua vastaan harrastuksen järjestäjälle toteutuneiden kulujen perusteella.

– Aiempina vuosina tuettuja harrastajia on ollut noin 100 ja heitä on ollut noin 28 eri järjestäjän piirissä. Alkuviikosta kokeiluun oli ilmoittautunut mukaan 21 järjestäjää, kertoo Lappeenrannan hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Sanna Natunen.

Natusen mukaan kaupungin aiempi tukimalli perustui perheiden tulotietoihin ja perheen kokoon. Tällöin tuen ulkopuolelle jäivät perheet, joille tuli esimerkiksi sairaudesta johtuvia taloushuolia keskellä vuotta.

– Kumppanuusmallissa harrastuksen järjestäjällä on mahdollisuus tarkistaa perheen tulotiedot tarvittaessa. Kaupunki on aiemmin jakaessaan harrastusavustuksia tarkistanut hakijoiden tulotiedot, mutta tulorekisteri muuttaa kuviota. Emme voi käyttää sitä tähän tarkoitukseen. Vastuu hakuprosessista ja mahdolliset tulotietojen tarkistukset siirtyy harrastuksen järjestäjän vastuulle, Natunen sanoo.

Kuka käsittelee hakemukset?

Tukikokeilussa ovat mukana muun muassa Taidekoulu Estradi ja SaiPa ry. SaiPa ry:n toiminnanjohtaja Vesa Torikka kertoo, ettei yhdistys ole erikseen varautunut uuteen käytäntöön, mutta hän pystyy ne toiminnanjohtajana käsittelemään, koska on kokopäivätyössä. Kokeilumalli onkin herättänyt kysymyksen pienempien seurojen asemasta.

– Mielestäni iso huoli on se, että pienemmät seurat saattavat jäädä hakusysteemin ulkopuolelle. Niillä ei ole välttämättä henkilökuntaa ja jaksamista hoitaa kaikkia eteen tulevia asioita. Isommat seurat ovat siinä mielessä paremmassa asemassa, jos on varaa palkata henkilökuntaa. Olemme eri viivalla, Torikka sanoo.

Taidekoulu Estradi saa jonkin verran avustuksia yhdistyksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Lahjoituksilla tuetaan vapaaoppilaspaikkoja, ja niistä päättää yhdistyksen hallitus. Kokeilun ajan hallitus päättää kaupungin myöntämän avustuksen jakamisesta.

– Samaa, olemassa olevaa käytäntöä käytetään myös tässä päätöksenteossa. On ehdottoman tärkeää, että olemme tässä mukana, koska muuten se sulkisi meidän harrastajia pois avustuksen piiristä ja sehän on väärin lapsia kohtaan, kommentoi Estradin rehtori Ulla Särkinen.

Kaupunki edellyttää tulotietojen tarkistamista tarvittaessa, mutta olemassa olevia käytäntöjä tai valtuuksia tulojen seuraamiseen Estradilla ei ole.

Kynnys hakea avustusta on aika suuri. Suurin osa heistä, jotka avustusta hakevat, ovat myös aidosti sen tarpeessa olleet. — Sanna Natunen

– Jos tulee tarve varmistaa tai todentaa asia, siihen etsitään käytännönläheinen, konkreettinen tapa. Käytännössä se voi tapahtua niin, että ihminen toimittaa esimerkiksi tiliotetietonsa.

Tietosuoja tulee vastaan

SaiPa ry:n Torikka ei pitänyt tulojen varmentamista mahdollisena. Oikeus tukeen ja sen määrä tullaan laskemaan perheiden ilmoittamien kuukausitulojen perusteella.

– Emme me pysty millään tarkistamaan tulotietoja. Tästä on keskusteltu paljon suunnittelutilaisuudessa kaupungin kanssa. Yhteinen ajatus on se, että heillä on valmiit tulolaskurit olemassa. Niitä käytetään, mutta se on ihan mahdottomuus, että tulotietoja tarkistaisimme. Nykyisin tietosuojasäädännöt ovat niin tiukat, että se on hankalaa ja raskasta, jos siihen lähdetään, Torikka sanoo.

Tietosuojan takia seurat eivät myöskään pysty keskenään vaihtamaan tietoja siitä, kenelle on jo myönnetty avustus toiseen harrastukseen.

Sanna Natusen mukaan Lappeenrannan aiemmat tukimallit ovat myös osittain perustuneet luottamukseen.

– Kynnys hakea avustusta on aika suuri. Suurin osa heistä, jotka avustusta hakevat, ovat myös aidosti sen tarpeessa olleet. Hyvin vähäisessä määrin on ilmennyt mitään väärinkäytöksiä, mutta toki aina, kun avustuksia jaetaan, voi joitakin yrittäjiä ilmaantua, Natunen kertoo.

74 000 euroa

Lappeenrannan kaupunki on varannut vuoden 2020 talousarviossa 50 000 euroa lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on myöntänyt kaupungille 24 000 euroa liikuntaharrastusten tukemiseen 7–15-vuotiaille.

Aiemmin tukea on maksettu parhaimmillaan 1 500 euroa kaudessa, mutta nyt katto on 600 euroa.

– Mietimme, että on eriarvoista, jos meillä on kaksi eri mallia käytössä, joista toisessa on eri kriteerit. Sen takia päädyimme yhdenmukaistamaan mallia. Nyt käytämme AVI:n mallia, jossa on määritelty, että tuki voi olla enimmillään 50 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos myös kesäkausi luetaan harrastukseen, tukea saa maksimissaan 600 euroa vuodessa lasta kohden, Natunen kommentoi.

Harrastuksen järjestäjät voivat ilmoittautua mukaan kokeiluun 16.2. asti.