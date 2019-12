Eteläkarjalaiset kansanedustajat luottavat Lappeenrannan myös saavan kopterit, ”Asia menee vihdoin eteenpäin tosiasioiden perusteella”, sanoo Hanna Holopainen (vihr.)

Keskustan kansanedustaja Ari Torniainen oli tyytyväinen sosiaali- ja terveysministeriön teettämään selvitykseen sekä selvityksen tehneen Jyri Liljan ehdotukseen.

— Toivon, että esitys menee tällä tavalla maaliin asti. Tämä on alkuperäisen, ensimmäisen selvityksen mukainen, ihan kuin asiantuntijat ovat aiemmin linjanneet. Aiempi päätös oli poliittinen. Se oli ministerityöryhmän esitys silloin ja perustui toiseen, nopeasti tehtyyn selvitykseen.

Torniainen kertoo tukevansa selvitystä, jota puoltaa laajan päivystyksen sairaala. Torniaisen mielestä Lappeenrantaan sijoitettuna lääkärihelikopteri pystyisi palvelemaan Saimaan suurta aluetta.

— Kyllä palvelut tulisivat myös Kouvolan puolelle. Katson, että asiasta hyötyy koko Kaakkois-Suomi — Etelä-Karjala ja Kymenlaakso, miksei Etelä-Savokin. Jos kone sijoitettaisiin Uttiin, se palvelisi myös Uudenmaan itäistä aluetta.

Anneli Kiljunen (sd.) on iloinen siitä, että asia oli selvitetty uudelleen ja että selvitysmies oli nojannut alkuperäiseen asiantuntijaselvitykseen.

— On hyvä, että lääkärihelikopteritoimintaa katsotaan nyt osana koko ensihoitojärjestelmää. On järkevää, että toiminta sijoitetaan laajan päivystyksen sairaalan yhteyteen.

Kiljusen mielestä aiempi Utti-päätös oli selvästi poliittinen.

— Kouvolalainen kansanedustaja sanoi, että jos ei lääkärihelikoptereita sijoiteta Uttiin, hän äänestää sotea vastaan. Utille ei ollut toiminnallisia perusteita.

Kiljusen mukaan selvitysmiehen kanta antaa vahvan tuen sille, että lääkärihelikopterit lopulta sijoitetaan Lappeenrantaan.

Kopra: Utti-veto oli suhmurointia

Jukka Kopra (kok.) pitää selvitysmiehen esitystä odotettuna ja hyvänä.

— Se osoittaa, että selvitysmies on tehnyt työn huolellisesti ja itsenäisesti.

Kopra suhtautuu edellisen hallituksen Utti-veivaukseen kriittisesti, vaikka edustaakin tuolloista hallituspuoluetta.

— Kyllä tuo Utti-veto oli suhmurointia ja siltarumpupolitiikkaa pahimmillaan ja huono linjaus siltä hallitukselta.

Marleena Liikkanen Hanna Holopainen katsoo kansanedustajien tehtäväksi nyt valvoa, että lopullinen päätöskin on Lappeenranta.

Holopainen: Vihdoin faktat painavat

Hanna Holopainen (vihr.) korostaa, että Lappeenranta on oikea kopterin sijoituspaikka nimenomaan faktojen perusteella.

— Uttia kaavailtiin paikaksi poliittisen väliintulon takia. Luotan siihen, että asia menee vihdoin eteenpäin tosiasioiden perusteella.

Holopainen katsoo kansanedustajien tehtäväksi nyt valvoa, että lopullinen päätöskin on Lappeenranta.

Jani Mäkelän (ps.) mielestä hienoa, että on palattu alkuperäiselle linjalle ”edellisen hallituksen siltarumpupolitiikan jälkeen”.

Mäkelän mukaan Lappeenrannan helikopterin kantama palvelisi Uttia paremmin laajoja alueita ja niiden asukkaita idässä ja kaakossa.

— Tosiasiassa kopterin merkitys on suurempi Eksoten laita-alueille kuin Lappeenrannalle. Lappeenrantaan kyllä ylettyy kopterilla Kouvolasta, mutta ei Parikkalan syrjäseudulle.

Selvityksen pohjalta on selvää, että sijoituspäätös on otettava uudelleen käsittelyyn, sanoo Suna Kymäläinen.

Kymäläinen: Sijoituspäätös otettava uudelleen käsittelyyn

Suna Kymäläisen (sd.) mielestä Kaakkois-Suomen lääkärihelikopteritukikohta kuuluu Lappeenrantaan.

— Selvityksen mukaan Lappeenranta olisi paras vaihtoehto erityisesti väestön tavoitettavuuden ja hälytystehtävien tavoittamisen sekä toiminnallisten näkökulmien kannalta.

Kymäläinen toteaa, että selvityksen mukaan huomattava osa hälytyksistä Kaakkois-Suomessa suuntautuu Utista poispäin idän ja koillisen suuntaan, eikä Kouvolan alueella ole laajan päivystyksen keskussairaalaa.

— Lappeenrannassa sen sijaan keskussairaalapalvelut ovat lähellä. Kouvolan alueelle ei selvityksen mukaan ole tarvetta ensihoidon ilmailukapasiteetin lisäämiselle, sillä alueella toimii jo vakiintunut Puolustusvoimien helikopteripäivystys, joka tarvittaessa antaa hätäapua.

Kymäläinen huomauttaa, että selvityksen perusteella on syntynyt vaikutelma, että Utin sijoituspäätöksessä pääkaupunkiseudun intressit ovat painaneet Kaakkois-Suomen hätätilapotilaiden tarpeita enemmän.

— Selvityksen pohjalta on selvää, että sijoituspäätös on otettava uudelleen käsittelyyn. Päätös on voitava tehdä uudelleen kuunnellen koko Kaakkois-Suomen hätätilapotilaiden tarpeita, painottaa Kymäläinen.

Kymäläisen mielestä hallituksen ja eduskunnan täytyisi pikimmiten tehdä asiassa uusi päätös.