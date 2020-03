Joulunaluspäivät tulivat mieleen perjantaisella kauppareissulla. Suklaakonvehtien ja hyasinttien sijasta asiakkaat hamstrasivat tällä kertaa vessapaperia ja säilykkeitä.

– Asiakkaiden keskiostosten arvo kasvoi perjantaina noin 50 prosentilla, Lappeenrannan K-market Ratakadun, K-market Mattilan ja K-market Tirilän kauppias Harri Mattinen arvioi. Hänen mukaansa kasvu oli samansuuntaista kaikissa kolmessa kaupassa.

Jättimarketeissa kerrottiin syntyneen jopa pientä paniikkia, kun vessapaperihyllyt hetkellisesti tyhjenivät. Pienemmissä liikkeissä koronaviruksen uhkasta aiheutunut hulabaloo jäi maltillisemmaksi.

Kai Skyttä Lauritsalan S-marketin marketpäällikkö Marianna Olkkonen vakuuttaa arjen jatkuvan normaalisti.

Ryntäys alkoi torstaina

Lauantaina aamupäivällä Lappeenrannan Lauritsalan S-marketissa oli rauhallista. Yksittäinen miesasiakas kantoi käsissään paria nestesaippuapulloa ja ison ruokakuorman ostanut pariskunta pyysi myyjää pyyhkimään sormenjäljet kortinlukulaitteesta.

Marketpäällikkö Marianna Olkkosen mukaan ostoryntäys kauppoihin alkoi näkyä jo torstaina. Säilykkeiden ohella myös tuoretuotteiden, UHT-maidon sekä jauhelihan kysyntä on kasvanut selvästi tavanomaisesta.

Yletön hamstraaminen on turhaa, sillä tavarantoimitukset kauppoihin jatkuvat normaalisti. Ainoa tuote, jonka saatavuudessa on pulaa, on käsidesi. Saippuaa on kuitenkin runsaasti saatavilla.

– Arki jatkuu normaalisti, Olkkonen korostaa.

Kai Skyttä Vessapaperia on kulkenut viime päivinä runsain mitoin Lappeenrannan Citymarketin kassojen kautta.

Ostoskorien kahvat pyyhitään

Sekä S- että K-ryhmän kaupoissa henkilökuntaa on ohjeistettu huolehtimaan tavallistakin tarkemmin hygieniasta. Käsiä pestään entistä enemmän ja hansikkaita sekä desinfiointiainetta käytetään aiempaa yleisemmin.

– Paistopisteen pihtien pesurytmiä on tehostettu, ja käsidesiä löytyy niin pullonpalautuksesta kuin kassaltakin, Harri Mattinen kertoo.

Mattisen mukaan ostoskorien kahvat ja hedelmävaa'at pyyhitään, ja tiloja siivotaan aiempaa useammin ja perusteellisemmin. Suunnitelmia on tehty tilanteen vakavoitumisen varalle.

– On mietitty sitä, miten ruuanmyynti varmistetaan, jos esimerkiksi Matkahuollon kaltaiset oheispalvelut pitäisi sulkea, Mattinen toteaa.

Kai Skyttä Rauno ja Sirkku Mäkinen kertoivat tehneensä vain normaalit viikko-ostokset Lappeenrannan Citymarketista. Ruuan saanti ei heidän mukaansa muutu Suomessa ongelmaksi.

Ruoka ei vähällä lopu

Mattilan K-marketissa asioinut joutsenolainen Raila Raatikainen teki ostoksia pian 96 vuotta täyttävälle äidilleen. Iäkkään ihmisen hyvinvoinnin takia korvia on pidettävä höröllään koronavirusasiassa.

– Ei tule mieleen ainakaan matkustaa mihinkään, mutta muuten en osaa oikein muuttaa olemistani. Mitään ei ainakaan ole hamstrattu!

Lappeenrantalaiset Sirkku ja Rauno Mäkinen kävivät lauantaina tavanomaisilla viikko-ostoksilla Lappeenrannan Citymarketissa. Heidän mukaansa myymälässä ei näkynyt merkkejä hysteriasta.

– Ihan liikaa panikoidaan. Ei ruoka Suomesta vähällä lopu, Sirkku Mäkinen arvioi.

Vaikka koronaviruksen pelko on saanut hetkittäin humoristisiakin piirteitä, se on jo vaikuttanut Mäkisten elämään. Madeiran-matka peruuntui, kaikki harrastaminen on jäissä eivätkä penkkiurheilijat voi nauttia kisoista edes televisiossa.

– Ehkä nyt löytyy uusiakin harrastuksia. Hyvin mielenkiintoisia aikoja eletään, Rauno Mäkinen totesi.

Kai Skyttä Käsidesit olivat lopussa Lauritsalan S-marketista kuten monesta muustakin suomalaisesta kaupasta.