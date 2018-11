Riitta Myyrän ja Marjatta Sohkasen kauppareissu Lappeenrannan Prismaan sai viime perjantaina yllätyskäänteen.

— Sisareni Marjatan aikomuksena oli nostaa rahaa, ja sen jälkeen meidän oli tarkoitus mennä yhdessä kauppaan ostoksille, kertoo Myyrä.

Sohkanen ei kuitenkaan päässyt pankkiautomaatille saakka, kun hän liukastui ja kaatui. 84-vuotias Sohkanen löi päänsä lattiaan ja sai ohimoonsa haavan, joka vuosi runsaasti verta.

— Itse hätäännyin suuresti. Mutta asiakkaat pysähtyivät, ihmiset tulivat auttamaan ja ambulanssi soitettiin paikalle, Myyrä kertoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi läheisestä kahviosta tuotiin mehua ja jäitä verenvuodon tyrehdyttämiseksi.

Sohkanen on päässyt kotiin sairaalasta, jonne hänet vietiin onnettomuuden tapahduttua. Molemmat ovat hyvin kiitollisia saamastaan avusta.

— On painanut mieltä, että siinä kiireessä ja hädässä ei muistanut kiittää kaikkia meitä auttaneita. Hienoa on huomata, että edelleen saa apua, kun on kova hätä, Myyrä sanoo.

Kaatuminen on yleistä

Kauppareissulla sattunut liukastuminen oli yksittäistapaus, mutta kaatuminen tai putoaminen on tilastojen mukaan tyypillisin ikääntyneelle ihmiselle sattunut tapaturma. Valtaosa yli 65-vuotiaiden kaatumistapaturmista sattuu kotiympäristössä.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) geriatri Laura Majander kertoo, että kaatumiseen johtaneet syyt ovat usein hyvin moninaisia.

— Voi esimerkiksi olla, että lääkkeiden annostus ei ole kohdallaan, henkilöllä voi olla ravitsemusongelmia tai taustalla voi olla yleissairauksia.

Moni ikääntynyt ihminen syö liian vähän.

— Biologia hajottaa kehoa ja lihaksia. Tärkeää on, että syö reilusti, jotta sitä haurastumista pystyy hidastamaan, Majander sanoo.

Kaatumisen pelko ei kannata

Pahimmillaan kaatuminen voi aiheuttaa esimerkiksi lonkkamurtuman tai pään alueen vammoja tai murtumia. Kurjin seuraamus on kuitenkin Majanderin mukaan kaatumisen pelko.

— Jos sitä aletaan varomaan ja liikkumaan vähemmän, niin negatiivinen kierre on valmis.

Liukkaat kelit tulossa

Liukkaat kelit ovat tulossa. Majanderin mukaan se näkyy joka vuosi Eksoten päivystyksessä, jossa hoidetaan murtuneita ranteita tai lonkkia. Majanderin mukaan huonollakaan kelillä liikkumista ei kuitenkaan kannata jättää kokonaan väliin.

— Se on se kaikkein huonoin vaihtoehto. Kehoa pitää pyrkiä käyttämään mahdollisimman paljon, jotta se osaa reagoida silloinkin, kun jalka esimerkiksi jää johonkin kiinni.

Kaatumisen ehkäisemisessä auttaa muun muassa hyvä lihaskunto ja riittävä syöminen. Liukkaillakin ulos kannattaa lähteä, kun huolehtii, että jalassa on asianmukaiset varusteet, vaikkapa nastakengät.

— Jos liukastumisen pelossa alkaa rajoittaa omaa elämänpiiriä, se kasvattaa kaatumisen riskiä kotona, koska kehoa ei tule silloin käytettyä, Majander toteaa.