Myllymäen uuden kirpputorin avajaisissa jaettiin joulukinkkuja ja 200 ilmaista ämpäriä — Yrittäjä Pekka Naumasen mukaan kirpputoreille riittää kysyntää Lappeenrannassa, myös venäläisturistit ovat otollinen kohderyhmä

Minna Mänttäri Kokenut kirpparikierteilijä Saila Liukkonen löysi Sunkirppikseltä lupaavan oloiset mustat housut.

Kassajono yltää monien metrien päähän. Syleistä löytyy Muumitalo leikkejä varten, lautapelejä, vaatteita — ja sinisiä ämpäreitä.

— Jaoimme 200:lle ensimmäiselle asiakkaalle ämpärit, ja osassa niistä oli myös pieni kinkku. Porukkaa on riittänyt heti aamusta lähtien, kirpputoriyrittäjä Pekka Naumanen toteaa hyväntuulisesti.

Moni lappeenrantalainen oli todennäköisesti bongannut ämpäri-ilmoituksen Facebookista. Lauantaina avajaisiaan viettäneen Sunkirppiksen parkkipaikalta meinasi aamulla loppua tila kesken.

Kun uusia kirpputoreja tulee, vanhoja voi kuolla pois. — Pekka Naumanen

Kuten yksi ohimenevä asiakas huikkasi, sakkia oli kuin Saipan pelissä.

Naumasen ja hänen yhtiökumppaninsa Tuomo Nuorennon perustamasta kirpputorista löytyy 200 kirpputoripaikkaa. Avajaispäivänä jokainen pöytä oli varattu.

— Avajaistarjous oli raju: seitsemällä eurolla seitsemän päivää ja kymmenellä eurolla kymmenen päivää. Kaikki paikat varattiin kolmessa päivässä, Naumanen kertoo.

"Ei ainakaan vähemmän saa olla"

Monilla avajaisvierailla on tavaroita käsissä tai koreissa. Lappeenrantalainen Saila Liukkonen on löytänyt mustat hyvänkuntoiset housut.

— Kiertelen kirpputoreilla viikoittain. En yleensä etsi mitään tiettyjä tavaraa enkä läheskään aina edes osta mitään. Tykkään kierrellä kirpputoreilla ja ostaa tuotteita fiilispohjalta.

Liukkoselle tavaroiden kierrättäminen on lähellä sydäntä. Hän ei ymmärrä, miksi hänen pitäisi ostaa uudet housut kaupasta, jos kerran lähes yhtä hyvä vaihtoehto löytyy paljon halvemmalla kirpputorilta.

Lappeenrannan kirpputoritilanne on Liukkosen mielestä ihan hyvällä mallilla etenkin uuden kirpputorin myötä.

— Ei ainakaan vähemmän saa olla, Liukkonen naurahtaa.

Myös Marikan Seppälän mielestä kirpputoreja löytyy Lappeenrannasta nykyään mukavasti ja niissä myös käydään ahkerasti. Lauantaina hän oli vierailemassa perheen kanssa Sunkirppiksellä, mutta lempipaikakseen hän mainitsee Vilma’sin keskustan Ratakadulta.

— Käyn kirpputoreilla noin kerran kuussa. Tytöt ovat usein mukana, ja he tykkäävät katsella alahyllyiltä tavaraa.

3-vuotias Alissa pitelee tiukasti kiinni löytämästään barbista ja prinsessatavaroista. 5-vuotiaan Dianan mukaan ei ollut vielä tarttunut mitään kiinnostavaa.

Minna Mänttäri Marika Seppälä (vas.), Artem Kotchkin, Diana, 5 (alhaalla vas.) ja Alissa, 3, piipahtivat Sunkirppiksellä lauantaina.

Minna Mänttäri Marika Seppälän tytär Alissa, 3, löysi mieluisat ostokset Sunkirppiksen vilinästä.

Venäjästä lisää ostovoimaa kirppareille?

Lappeenrannassa on tällä hetkellä neljä itsepalvelukirpputoria, josta löytyy myyjiä. Sunkirppiksen Pekka Naumanen arvelee, että uuden kirpputorin myötä kilpailutilanne voi kiristyä.

— Kun uusia kirpputoreja tulee, vanhoja voi kuolla pois. Kirpputorit menestyvät keskimäärin 5—7 vuotta, ja sitten alkaa usein laskukausi. Toki toivon, että kaikille paikallisille kirpputoreille riittäisi tasaisesti asiakkaita.

Kirpputorimaailma on Naumaselle tuttu. Hän omisti aikoinaan Eurokirppiksen Lappeenrannan Prisman vierestä. Eläkkeellä hän ehti olla kolme vuotta, kunnes järvenpääläinen Tuomo Nuorento houkutteli hänet takaisin kirpputoribisnekseen.

— Tilanne näytti niin hyvältä, että uskalsin lähteä mukaan. Vanhat asiakkaani kyselivät koko ajan, että milloin saan perustettua uuden kirpputorin. Näin siis kirpputorille selkeän markkinaraon, Naumanen kuvailee.

Venäläisiä turisteja on alkanut Naumasen mukaan näkyä taas bussilasteittain Lappeenrannassa. Sunkirppiksellä aiotaankin panostaa venäjänkieliseen mainontaan.

Lisäksi edellisvuodesta heikentynyt taloustilanne Suomessa voi Naumasen mukaan johtaa jälleen kerran siihen, että ihmiset haluavat ostaa halvempia tuotteita ja alkavat suosia enemmän kirpputoreja kuin kauppoja.

— Ihmisten rahatilanne ei näytä nyt hirveän hyvältä.

Minna Mänttäri Yrittäjä Pekka Naumanen luottaa siihen, että uudessa kirpputorissa riittää kävijöitä avajaishuuman jälkeenkin.

Riittääkö asiakkaita?

Myös kirpputori Vilma’sin yrittäjä Marja Jantunen on huomannut, että yleisen taloustilanteen vaihtelut vaikuttavat jonkin verran kävijämääriin.

Pienillä muutoksilla voi olla väliä. Esimerkiksi veronpalautusten aikaistuminen tänä vuonna voi johtaa siihen, että ihmiset haluavat myydä enemmän tavaraa juuri ennen joulua, jotta saavat ylimääräistä rahaa lahjaostoksiin.

— Meillä on tällä hetkellä puolentoista kuukauden jono pöytiin, kun yleensä se on 2—3 viikkoa. Ehkä osa on jo kuluttanut veronpalautusrahansa ja haluavat nyt kirpputorimyynnin kautta saada lisärahaa jouluksi, Jantunen pohtii.

Jantunen on perheineen pyörittänyt Vilma’sin toimintaan nyt pari vuotta. Sitä ennen kirpputori oli kolmisen vuotta toisen omistuksessa.

Lappeenrannan kirpputoritilannetta Jantunen pitää kohtalaisen hyvänä. Esimerkiksi ulkopaikkakuntalaiset ovat kehuneet paikallisia kirpputoreja edullisiksi.

Myllymäen kirpputorin aukeamista Jantunen ei näe uhkana.

— Tuskin uuden kirpputorin tuleminen tai vanhan lopettaminen heilauttaa tilannetta mihinkään suuntaan. Useinhan ihmiset kiertävät monia kirppareita kerralla.

Minna Mänttäri Kirpputori Vilma'sin yrittäjä Marja Jantunen ei koe, että uusi Myllymäen kirpputori veisi vanhat asiakkaat.

Päivitetty 23.11.2019 kello 19.50: Rajattu pääkuva uudestaan.