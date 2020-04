Lappeenrannassa sunnuntaina yksi uusi koronatartunta: Kaupungissa on nyt 12 tartuntaa

Lappeenrannassa on havaittu sunnuntaina uusi koronavirustartunta, ilmoittaa Eksote. Kaupungissa on nyt 12 koronatartuntaa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri tiedotti sunnuntaina, että tilanne koronaviruksen suhteen on rauhallinen ja alueellinen valmius on hyvä. Eksoten luvuissa Etelä-Karjalassa on kaikkiaan 14 varmistettua koronatartuntaa.

THL:n päivittämän koronakartan mukaan Etelä-Karjalassa on sunnuntaihin mennessä havaittu 15 varmistettua koronavirustartuntaa.

Etelä-Karjalassa on 11,7 koronavirustartuntaa sataatuhatta asukasta kohti. Esimerkiksi Helsingissä vastaava koronaviruksen ilmaantuvuusluku on 110,6 sataatuhatta asukasta kohti.

THL:n taulukoissa ei näy kuntia, joissa on alle viisi koronatartuntaa.