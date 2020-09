Lappeenrannan perinteisillä muikkumarkkinoilla suositellaan käyttämään kasvomaskia – Myyjiä paikalla aiempaa vähemmän

Viikonloppuna Lappeenrannan Satamatorilla 21. kertaa vietettävillä Muikku ja pottu -markkinoilla on tarjolla muun muassa käsidesiä ja opasteita koronatartuntojen välttämiseksi. Myyjiä on paikalla noin 80, kun taas aiempina vuosina myyjien määrä on liikkunut melkein 200:ssa.