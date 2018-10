Skinnarila sunnuntaina päivällä. Hiljaista ja harmaata, juuri ketään ei näy missään. Mitä opiskelijat tekevät sunnuntaisin? Missä he kaikki ovat? Etelä-Saimaa kävi koputtamassa opiskelijoiden ovelle, ja kysyi asiaa heiltä itseltään.

Elina Sääski avaa oven. Hän muutti Lappeenrantaan opiskelemaan kauppatieteiden maisteriohjelmassa. Hän on parhaillaan ompelemassa.

— Viikonloppuisin elämä Skinnarilassa hiljenee huomattavasti. Suurin osa opiskelijoista lähtee pois kaupungista viikonloppuisin, hän sanoo.

Sääski käy itsekin kotona Keravalla säännöllisesti. Sunnuntaitaan hän viettää pyykkiä pesten ja ruokaa laittaen. Myös hänen siskonsa on kylässä.

— Juhlat ja muut aktiviteetit ovat pääsäntöisesti arkisin. Viikonloppuisin täällä ei tapahdu juuri mitään, jos ei itse järjestä.

Minna Mänttäri Elina Sääski ompelee rikkinäistä paitaansa. Sunnuntaisin on aikaa tehdä kotitöitä.

Suurin osa opiskelijoista Skinnarilassa

Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiön (LOAS) asuntopaikoista suurin osa, liki 2 000, on Skinnarilassa. Justus Hytönen opiskelee neljättä vuotta fysioterapiaa Saimaan ammattikorkeakoulussa. Hän on viihtynyt Skinnarilassa hyvin, mutta pian edessä on muutto takaisin kotipaikkakunnalle Helsinkiin. Sunnuntai on iltapäivän puolella ja Hytönen on heräillyt ja keittää paraikaa kahvia.

— Salilla ajattelin käydä, tehdä ehkä kouluhommia ja katsoa futista, hän kertoo.

Toisaalla samassa kerrostalossa Suvi ja Sara Lukkarinen katsovat Netflixiä ja ottavat rennosti sängyssä loikoillen. Suvi Lukkarinen aloitti laskennallisen tekniikan opinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tänä syksynä. Sara on hänen siskonsa, ja tullut käymään Lappeenrannassa.

Minna Mänttäri Opiskelijahaalareille on vähemmän käyttöä viikonloppuisin.

Lukkarinen tuli Vantaalta

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tänä syksynä aloittaneista reilusta 1 100 perustutkinto-opiskelijasta noin puolet on kotoisin Lappeenrannan ulkopuolelta. Suvi Lukkarinen on kotoisin Vantaalta. Hän kertoo, että opintonsa aloittaneille on nyt ohjelmaa enemmän kuin tarpeeksi.

— Viikonloppuisin on ihan kiva ottaa vähän iisimmin, hän sanoo.

Moni opiskelija lähtee viikonloppuisin pois. Mitä mieltä siitä ovat ne, jotka jäävät? Onko elämä viikonloppuisin yksinäistä?

— Ei, vastaa Justus Hytönen.

Hänen mielestään yksinäisyys tai sen kokeminen ei ole kiinni asumismuodosta tai -paikasta.

— Enemmän se on ihmisestä kiinni. Jos haluat eristäytyä, se onnistuu, jos haluat olla aktiivisesti mukana, sekin onnistuu.

He kaikki ovat sitä mieltä, että korkeakoulu-opinnoissa ei ole itsessään mitään sellaista, joka tuottaisi esimerkiksi yksinäisyyttä tai ulkopuolisuuden kokemusta. Päinvastoin, heidän mukaansa aktiviteetteihin on todella helppo päästä mukaan.

Minna Mänttäri Skinnarilan sataman tuntumassa oleva opiskelijoiden grillauspaikka on sunnuntaina tyhjä.

Irrallisuutta, masennusta ja ahdistusta

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan viidennes opiskelijoista kokee, ettei kuulu mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään. Myös esimerkiksi diagnosoidun masennuksen ja ahdistuneisuushäiriön osuus opiskelijoilla on lähes kolminkertaistunut vuodesta 2000 vuoteen 2016 mennessä.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelija Elina Sääski sanoo, että yksinäisyys on ongelma, jonka voi nähdä myös Lappeenrannan kampuksella.

— Kyllä yksinäisyyttä on. On todella helppoa jäädä vain kotiin, hän sanoo.

Sääski kuitenkin huomauttaa, ettei ilmiö ole vain korkeakouluopiskelijoiden ongelma.

— Voi tuntua helpommalta jäädä neljän seinän sisään kuin lähteä ulos tapaamaan ihmisiä. Ehkä kaikki suomalaiset ovat vähän introverttejä.