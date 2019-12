Lumimyräkkä haittasi liikennettä ja juoksutti pelastajia kaatamaan puita keskiviikkona — Etelä-Karjalassa ei illan aikana tullut ilmi vakavia loukkaantumisia

Keskiviikon lumimyräkkä on hankaloittanut liikennettä ja aiheuttanut pelastuslaitokselle lukuisia vahingontorjuntatehtäviä Etelä-Karjalassa.

Toistaiseksi pahin liikennetilanne sattui iltapäivällä Parikkalassa, missä Kuutostie jouduttiin rekan tieltä suistumisen ja sieltä nostamisen vuoksi katkaisemaan useiden tuntien ajaksi ja liikenne ajattamaan onnettomuuspaikan ohi kiertotietä pitkin.

Vakavilta loukkaantumisilta on toistaiseksi vältytty.

Palomestari Juuso Punnonen kertoo, että Luumäellä oli aura-auto tönäissyt pylväässä olleen sähkökeskuksen rikki ja sitä pelastuslaitos kävi laittamassa sen verran kasaan ettei kukaan saa sähköiskua. Tienpitäjä tilasi sinne asentajan korjaamaan.

— Puunkaatoja on ollut toistakymmentä ja joitakin lisää Etelä-Savon puolella. Aika paljon sitä räntää tuli, mutta liikenteessä on mennyt ihmeen hyvin. Kuutostielläkin ajettiin välillä alle kuuttakymppiä. Näin huonossa kelissä on se hyvä puoli, että ihmiset oikeasti valpastuvat ja hidastavat vauhtia. Sitä satasta ei oikeasti pysty enää ajamaan.

Savitaipaleella ja Taipalsaarella 1 500 ilman sähköä

Talvimyräkkä on aiheuttanut Savitaipaleella ja Taipalsaarella sähkökatkoja jo loppuiltapäivästä lähtien.

Enimmillään noin 1 500 sähkönsiirron asiakasta on ollut kyseisillä alueilla ilman sähköä. Vikoja on korjattu sitä mukaan, kun niitä on havaittu.

Lappeenrannan Energiaverkkojen julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan, että lumikuorma puissa taivuttaa oksia ja kaataa puita ilmasähkölinjoille.

—Vikoja korjataan keskeytyksettä läpi yön useamman korjauspartion ja tuplamiehitetyn käyttökeskuksen voimin, tiedotteessa todetaan.

Korjaustöitä haittaavat pimeys, sankka lumisade ja auraamattomat tiet. Alueiden asukkaita pyydetään varautumaan sähkökatkojen pidempään kestoon tulevan yön aikana.

—Pyydämme ilmoittamaan havainnot sähkölinjalle kaatuneista tai nojaavista puista sähkön vikapalvelunumeroon 020 690 401 viipymättä. Sähkölinjalla havaittuja puita ei saa missään tilanteessa omatoimisesti poistaa, Lappeenrannan Energiaverkoista todetaan.

Puita on kaatunut teiden lisäksi myös sähkölinjoille. Koko maassa on Energiateollisuuden sähköhäiriökartan mukaan ollut ilman sähköä yli 50000 asiakasta ja Etelä-Karjalassakin useita tuhansia.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan sateet väistyvät ja tuulet heikkenevät yön aikana ja keli lähtee kuivumaan.

Päivitetty uutista uusilla tiedoilla kello 21.38.