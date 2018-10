Joko nyt? Ainonkadulla pitkään remontoituun ravintolaan haetaan työntekijöitä — Skandinaavisen ravintolan ilmoitetaan aukeavan pian

Ainonkadun rakennuksen remontti on valmistumassa. Ravintolan omistajat eivät halua kertoa tulevista suunnitelmista mitään.

Ainonkadulle Lappeenrannan satamaan jo pitkään rakenteilla oleva ravintola näyttäisi olevan avaamassa oviaan lähitulevaisuudessa. TE-toimiston työnhakusivuille on ilmestynyt ilmoitus, jolla Garsi Oy hakee tarjoilijoita ja baarityöntekijöitä Ainonkatu 35:teen avattavaan Ravintola Nautilukseen. Ilmoitus on jätetty 20. syyskuuta ja siinä skandinaavisen ravintolan ilmoitetaan avautuvan pian.

Vuonna 2015 perustettu Garsi Oy hankki kiinteistön omistukseensa samana vuonna. Vuonna 2016 he hakivat rakennusvalvonnalta lupaa muuttaa asuinkiinteistö ravintolaksi. Muutostyöt ovat kestäneet pitkään.

Kiinteistön omistajat eivät ole koko aikana suostuneet kertomaan mitään ravintolahankkeestaan. Sama tiedotuslinja jatkuu nytkin. Omistajien asiamies ja yhtiön hallituksen jäsen Svetlana Kela ei suostu kommentoimaan mitään ravintolaan liittyvää. Kuten aiemmin Etelä-Saimaan asiasta tiedustellessa, Kela sanoo olevansa yhteydessä, kun jotain kerrottavaa on.

Ravintolarakennuksen remontti on kuitenkin valmistumassa. Rakennustarkastaja Päivi Salminen Lappeenrannan kaupungilta kertoo, että kiinteistöllä on käyty syyskuussa tekemässä kaksi käyttöönottoon liittyvää katselmusta. Katselmuksessa ravintolassa havaittiin kuitenkin vielä tiettyjä puutteita, jotka estävät ravintolan avaamisen.

— Lippuja ja lappuja on pyydetty toimitettavaksi. Heti kun puutteet on poistettu, rakennus on valmis käyttöön otettavaksi.

Ympäristötarkastaja Maritta Arokivi puolestaan kertoo, ettei yhtiö ole ainakaan vielä tehnyt elintarvikelain mukaista ilmoitusta toiminnan aloittamisesta.