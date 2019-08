Lappeenrannan kauppatorilla mitellään parhaillaan vedynsyönnin maailmanmestaruudesta — Parikymmentä osanottajaa ilmoittautunut kilpailuun

— Viisi minuuttia ja kymmenen sekuntia! kuuluttaa keltaiseen t-paitaan ja Vety-tekstillä varustettuun lippikseen sonnustautunut mies mikrofoniin sekuntikello kaulassaan. Suoritusaika kajahtaa vedynsyönnin maailmanmestaruuskilpailuja seuraamaan tulleelle kansalle kaiuttimista Lappeenrannan kauppatorin kulmalla. Harmaana perjantai-iltana pienen vetykioskin ympärille on kerääntynyt kymmenittäin ihmisiä. Julistettu suoritusaika kirvoittaa yleisöstä raikuvat aplodit.

— Nyt vettä kiitos, kuuluvat reilun viiden minuutin ajan kellottaneen Sini Reposen ensimmäiset sanat suorituksen jälkeen. Kaksi kinkulla ja kananmunalla täytettyä lihapiirakkaa janottavat ymmärrettävästi.

Kilpailuun on perjantaina ilmoittautunut yhteensä parikymmentä osanottajaa. Sirkka Peitsoman kahvikioskissa järjestetyssä tapahtumassa on erikseen sarjat miehille ja naisille. Naisten sarjassa kilpailijan on syötävä kaksi vetyä, miesten sarjassa kolme. Pakollisia mausteita ovat suola ja voi. Kilpailusuorituksen aikana veden juonti on kielletty.

Anu Kiljunen Sirkka Peitsoman kioskissa kesän ajan työskennellyt Lauri Pyysing sai syötyä kaksi ja puoli vetyä.

Sini Reponen valitsi vetynsä väliin pakollisten mausteiden lisäksi myös ketsuppia ja kurkkusalaattia. Lähtökohdat suoritukselle eivät perjantai-iltana olleet otollisimmat, sillä Reponen saapui kilpailupaikalle suoraan töistä.

— Eikä ollut edes yhtään nälkä.

Reponen oli silti tyytyväinen suoritukseensa. Hän kertoo odottaneensa huonompaa loppuaikaa.

Syöntikilpailu kestää kello viidestä iltakahdeksaan, jonka jälkeen molempien sarjojen mestarit ovat selvillä. Kilpailun jälkeen torilla on luvassa Toritanssit kello 20 alkaen.