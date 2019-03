Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys patistaa nuoria mielenosoitukseen kesken koulupäivän — Koulua on normaalisti ja poissaolot selvitettävä, sanovat rehtorit

Ainakin Kimpisen lukiossa ja Kesämäen yläkoulussa perjantai on rehtoreiden mukaan normaali koulupäivä, vaikka ilmaston suojelu on asiana tärkeä.

Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjalan puuhaama ilmastolakkopäivän tapahtuma on herättänyt hämmennystä Lappeenrannan kouluissa. Liiton paikallisyhdistys kehottaa nuoria tulemaan ja haastamaan luokkansa kokoontumaan Lappeenrannan kaupungintalon edustatorille perjantaina kello 10–12.

Kimpisen lukion ja Kesämäen yläkoulun rehtoreiden mukaan perjantai on normaali koulupäivä, ja tunneilta poissaolot on selvitettävä normaaliin tapaa. Alaikäisten kohdalla koulunkäynnistä vastaa oppilaan huoltaja, täysi-ikäiset vastaavat itse poissaoloistaan.

— Huomenna (perjantaina) on normaali koulupäivä. Ilmastotapahtuma ei lähtökohtaisesti ole hyväksyttävä poissaolon syy. Itse asia on hyvä ja kannatettava, sanoo Kimpisen lukion rehtori Olli Mielonen.

Kesämäen yläkoulun rehtori Petri Huovila on samoilla linjoilla.

— Koko asia tuli meille esiin toissapäivänä ja vähän kuin puun takaa. Jos asia olisi valmisteltu paremmin, en pitäisi mahdottomana, että koko koulu olisi osallistunut pariksi tunniksi tapahtumaan hyvän asian puolesta.

Nyt Kesämäessäkin on normaali koulupäivä, ja huoltajat vastuussa oppilaiden koulunkäynnistä.

— Oppilaiden suussahan tämä kulkee koululakkona. On kuulunut, että tarvitseeko tulla kouluun, kun on se koululakko, Huovila kertoo.

Hän lisää, että oppilaiden vanhemmille ei ole erikseen lähdetty asiasta tiedottamaan.

Hän lähettää järjestäjille sellaisia toiveita, että jos vastaavien tapahtumien järjestäjät voivat koulujen osallistuvan, ideat esitettäisiin aikaisemmin. Myöskään lakko-sana ei oikein maistu hyvältä.

Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjalan piirin järjestötyöntekijä Jenni Silvennoinen ei ihan ymmärrä koulujen asennetta parin tunnin tapahtumaan ilmaston puolesta. Sen hän myöntää itsekin, että tiedotusta tapahtumasta olisi voinut olla aikaisemmin, mutta tieto tuli myöhään myös piiriin.

— Yksi yläkoululainen ainakin on minulla tiedossa, joka tulee tapahtumaan, huoltajan luvalla.

Silvennoinen sanoo myös, ettei kyse ole koululakosta, vaan ilmastolakosta, se on kansainvälisen tapahtuman nimi.

— Siihen voi osallistua myös vaikka koulussa, ei tarvitse tulla paikalle. Voi piirtää tai kirjoittaa ajatuksiaan ja mielipiteitään aiheesta, Silvennoinen sanoo.

Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistyksen sivujen mukaan perjantai 15.3. on kansainvälinen ilmastolakkopäivä, jolloin nuoret ympäri maailman kokoontuvat kertomaan huolensa ilmaston lämpenemisestä ja ilmastonmuutoksen torjumisen tärkeydestä. Innoittajana perjantaisin tapahtuville mielenilmauksille on ollut ruotsalainen koululainen Greta Thunberg. Tavoitteena on saada poliitikot, päättäjät ja aikuiset tajuamaan ilmastokatastrofin laajuus ja toimimaan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi 1,5 asteen lämpenemiseen esiteolliseen aikaan verrattuna.