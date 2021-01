Toinen nollapäivä peräkkäin koronatartunnoissa Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalassa ei torstaina raportoitu uusia koronavirustartuntoja.

Varmistettujen tartuntojen määrä on edelleen 277, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) torstaina päivitetyssä tilannekuvassa todetaan.

Myöskään keskiviikkona ei Eksoten mukaan ollut uusia koronatapauksia, joten tartuntojen määrä on pysynyt nyt kolme päivää samana.

Koronavirustestejä on tällä viikolla tehty Etelä-Karjalassa noin 150–200 päivittäin, Eksoten taulukosta selviää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoskin (THL) kertoi torstaina, ettei Etelä-Karjalassa ole varmistunut uusia koronatartuntoja. THL:n koronakartan mukaan maakunnan tartuntojen määrä on yhä 287. Tartunnoista 79 on todettu Imatralla, 160 Lappeenrannassa, 7 Luumäellä, 5 Parikkalassa, 6 Rautjärvellä, 12 Ruokolahdella, 5 Savitaipaleella ja 11 Taipalsaarella. Lemillä on ollut alle viisi tartuntaa, joten sitä ei THL:n listalla ole.

Kymenlaaksossa leviämisvaihe, Etelä-Savo palasi perustasolle

Koronavirustilanne on Etelä-Karjalassa kiihtymisvaiheessa. Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Naapurimaakunnassa Etelä-Savossa siirryttiin keskiviikkona koronatilanteessa perusvaiheeseen, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essote sanoo tiedotteessa. Siellä tilanne on siis parempi kuin Etelä-Karjalassa.

Kymenlaaksossa puolestaan todettiin torstaina 9 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä koronavirustapauksia on raportoitu 698, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Kymsote) kertoo verkkosivuillaan.

Kymsoten mukaan sairaalahoitoon joutuvien koronapotilaiden määrä on ollut kasvussa. Nyt sairaalahoidossa on 10 koronaviruspotilasta.

Kymenlaaksossa koronavirustilanne on leviämisvaiheessa.

Koko maassa 399 uutta koronatartuntaa

Suomessa varmistui torstaina 399 uutta koronatartuntaa, THL kertoo.

Viimeisten kahden viikon aikana Suomessa on raportoitu 3 793 uutta tartuntaa, mikä on 468 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronavirustartuntojen kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt noin 65 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu 41 565.

Päivitetty 21.1. kello 12:22: Lisätty THL:n luvut, tietoja Etelä-Savon ja Kymenlaakson tilanteesta.