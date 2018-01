Ajatko lujempaa? — Uusi 41-metrinen autorata Lappeenrannan seurakuntabunkkerissa odottaa rataennätyksen rikkojaa, katso video Ura-autorata tuotiin Lappeenrannan seurakuntakeskukseen elementteinä Latviasta. Se koottiin ja sähköistettiin talkoovoimin syksyn aikana. Koekisoissa kierrosennätys on 5,286 sekuntia. Pienoissähköautokerhot alkavat pyöriä taas alkavalla viikolla. Tänään sunnuntaina vietetään radan avajaisia. Mika Strandén Lappeenrannan seurakunnan uusi ura-autorata on kolmisen metriä entistä pidempi, reilut 41 metriä. Jukka Hirvi kertoo, että talkoolaiset ovat urakoineet syksyn aikana erinäisuiä tunteja kootessaan rataa ja sähköistäessään sitä.

WROOOM!

Pinkinpunainen kilpa-auto kiitää hurjaa vauhtia takasuoraa, hidastaa mutkaan, selvittää shikaanin, pomppii, mutta pysyy radalla.

Wroooo-ooom, uusi kiihdytys banaanin muotoiselle suoralle. Suoran päässä äkkinäinen kuski ei osaa löysätä tarpeeksi, ja pärisijä lentää kaaressa ulos radalta.

— Näin käy usein, paljon useammin kuin formulassa, Lappeenrannan seurakunnan nuorisotyönojaaja Jukka Hirvi lohduttaa.

Sukupolvet vaihtuvat, mutta yksi pysyy: Lappeenrannan seurakunnan ura-autorata.

Koulukatu 10:ssä kaahattiin pienoissähköautoilla jo ennen kuin nykyinen seurakuntabunkkeri valmistui yli 40 vuotta sitten. Ensimmäiset kuskit vievät autoradalle jo lapsenlapsiaan.

Uusi rata tuli elementteinä Latviasta

Nyt vajaan sadan neliön tilaan pohjakerrokseen on koottu jo neljäs ja kaikista upein versio sähköautoradasta. Vanha alkoi irtoilla liimauksistaan niin pahasti, että se purettiin lopullisesti elokuussa. Uuden avajaisia vietetään tänään sunnuntaina.



Uusi rata on suunniteltu osittain Suomessa, mutta rakennettu elementteinä Latviassa. Koulukatu 10:ssä se koottiin ja sähköistettiin talkoovoimin.

Mika Strandén Pienoisautossa on sähkömoottori ja ajajalla käsisäädin, jolla hän säätelee virtakiskoihin menevää jännitettä. Autoa ajetaan vain "kaasulla", ura hoitaa ohjauksen, jos vauhti on sopiva. Noin 15-senttiset ura-autot ovat yleensä pienoismalleja oikeista automalleista.

Mittaa radalla on runsaat 41 metriä, kolmisen metriä enemmän kuin vanhalla. Uria on kahdeksan, mikä mahdollistaa myös viralliset kilpa-ajot.

Tärkeintä on pysyä radalla

Juuri kun tuntuu, että osaan tämän homman, mennään pihalle. — Jukka Hirvi

Hirvi kehuu uutta rataa entistä helpommaksi aloittelijalle, mutta vaativaksi kisamenestystä havittelevalle. Esimerkiksi mutkista yhtäkään ei ole kallistettu, joten keskipakoisvoima ei pidä autoja radalla.

Sen kyllä huomaa. Ensikertalainen tajuaa pian, miten suurta keskittymistä ajaminen vaatii. Kun ajatus karkaa, karkaa myös auto.

Tärkeintä on pysyä radalla. Uudella radalla on jo pidetty koekisoja, ja ratannätys on 5,286 sekuntia. Jos ajaa ulos, kilpakumppani nappaa helposti kierroksen kaulan.

Laji pitää nöyränä

Laji koukuttaakin helposti niin perheen pienet kuin suuret.

— Juuri kun tuntuu, että osaan tämän homman, mennään pihalle. Tämä pitää nöyränä ja pistää yrittämään, Hirvi naurahtaa.

Seurakunta saa näin vanhempia ja lapsia yhteisen ajan viettoon, mikä edistää perheiden hyvinvointia.

Radan ääressä opetellaan myös tiimityötä. Neljää kisaajaa kohden tarvitaan toiset neljä nostamaan radalta singonneita autoja.

Mika Strandén Pienoisauton pitää urassa autossa oleva ajuri, mutta vain jos vauhti on sopiva. Ulosajoja tapahtuu paljon.

Testiajossa rataennätys ei ollut vaarassa, ja tilaa jäi jälkipelille. Oliko vika renkaissa, radan pidossa, kilpakumppanin toilailussa vaiko ihan vain kuskissa?

Ura-autoilu eli "slot-racing"

Kilpalaji, josta Suomessa vastaa autourheilun kattojärjestö AKK-Motorsport.

Suomessa on vajaat 30 ura-autorataa, osa niistä seurakuntien omistamia. Lappeenrannan seurakunnassa varhaisnuorisotyötä ilman yläikärajaa.

Uuden ura-autoradan viralliset avajaiset 14. tammikuuta kello 13, vanhojen ajajien muisteluajot kello 15 ja kaikille avoimet ajot kello 17.

Kerhot 17. tammikuuta alkaen keskiviikkona kello 17—18:30 (lapsille ja vanhemmille sekä aloittaville) ja torstaina 17:30—19 (itsenäisesti ajaville).