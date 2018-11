Poliisin Youtube-vuodon selvitystyö ei ole edennyt: ”Se junnaa paikallaan”, toteaa kihlakunnansyyttäjä

Poliisin salassapidettävää esitutkintamateriaalia päätyi Youtubeen 14. syyskuuta. Kyseessä oli kuulustelunauha, joka liittyi Lappeenrannan teollisuusalueella viime keväänä tapahtuneeseen ammuskeluun ja rikoskokonaisuuteen. Kuulustelu oli pidetty Imatralla, Kaakkois-Suomen poliisin tiloissa.

Tapauksesta käynnistettiin tutkinta, jota johtaa kihlakunnansyyttäjä Yrjö Pulkkinen Itä-Suomen syyttäjänvirastosta. Koska tutkinta koskee Kaakkois-Suomen poliisia, on tutkinnanjohtajan apuna rikostutkija Itä-Suomen poliisista. Asia siirtyi kihlakunnansyyttäjä Pulkkisen pöydälle syyskuun lopulla.

Kuultavia kadoksissa

Kaksi kuukautta myöhemmin asia ei juuri vaikuta edenneen.

— Ei oikein olla päästy asiassa eteenpäin. Ollaan koetettu tavoitella erästä henkilöä kuultavaksi, mutta ei olla vielä saatu. Siksi se junnaa vielä paikallaan. Mutta eiköhän se lähiaikoina, Pulkkinen sanoo.

Onko teillä jokin käsitys siitä, kuka videon on ladannut Youtubeen?

— Tota... Se ei, se latauspuoli, kuulu tähän tutkintahaaraan, mikä mulla on. Minä en ole siinä tutkinnanjohtajana. Siinä, missä minä olen mukana, on ainoastaan se, miksi tämä video on lähtenyt ulos poliisista.

Pulkkisen mukaan kuultavaksi haluttu henkilö ei ilmeisesti kuitenkaan ole poliisi, vaan joku muu tutkintaan liittyvä henkilö.

— Meillä on tarpeen kuulla myös muita henkilöitä kuin poliiseja. Poliisit yleensä löytyvät hyvin. En usko, että poliisin löytäminen on tässä jutussa ongelma, mutta kaikki ihmiset eivät aina ole helposti löydettävissä, Pulkkinen kiertelee.

Asiasta myös toinen tutkinta?

Tapauksesta on Pulkkisen tietojen mukaan käynnistetty kaksi tutkintaa, joista hän vastaa siitä, miten video on päässyt ulos poliisista. Toinen tutkinta käsittelee sitä, kuka videon on ladannut nettiin ja mikä teon motiivi on ollut. Siitäkään Pulkkinen ei lausu mitään.

Youtubeen ladatussa videolta paljastui kuulusteltavan henkilöllisyys. 18 minuutin pituisessa videoinnissa kerrottiin myös epäiltyjen henkilötietoja. Videota ehdittiin katsoa Youtubessa 11 403 kertaa. Nyt videota ei enää löydy palvelusta, vaan sivusto ilmoittaa, että ”sisältö ei ole saatavilla tämän maan verkkotunnuksessa valtion viranomaisten virallisen valituksen vuoksi”.