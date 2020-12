Eksoten alueella kaksi uutta koronavirustartuntaa tiistaina

Etelä-Karjalassa on varmistunut tiistaina kaksi uutta koronavirustartuntaa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja tervesypiirin (Eksote) sivujen mukaan tartuntojen kokonaismäärä koko epidemian ajalta on sen alueella nyt 220.

Maanantaina otetuista 303:sta koronanäytteestä kaksi osoittautui positiivisiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronaseuranta sijoittaa toisen uusista Etelä-Karjalan tartunnoista Imatralle. Siellä tartuntojen kokonaismäärä koko epidemian ajalta on nyt 58.

Lappeenrannassa varmennettuja tartuntoja on ollut 124, Taipalsaarella 9, Ruokolahdella 8, Luumäellä ja Rautjärvellä 6 sekä Parikkalassa ja Savitaipaleella 5. Lemillä tartuntoja on ollut alle 5, eli se ei näy THL:n tilastossa.

Lauantaina ja sunnuntaina Eksoten alueella varmistui 13 tartuntaa, jotka olivat pääosin Imatralla.

Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella kiihtymisvaiheessa. Tilannekuva päivitetään Etelä-Karjalassa seuraavan kerran 28. joulukuuta.

Suomessa on raportoitu 303 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Kahdessa viikossa on raportoitu 5 475 tartuntaa, mikä on 478 tartuntaa vähemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Viimeisen seitsemän päivän aikana tartuntoja on raportoitu 959 vähemmän kuin aiemmalla seitsemän päivän jaksolla.

Yhteensä koronavirustartuntoja on Suomessa todettu 33 717.

Uutista päivitetty 22.12. kello 12.20 THL:n tiedoilla.