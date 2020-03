Mies tuomittiin väärennyksestä ja petoksesta Ruokolahdella, mutta venevarkauden osalta syytteet hylättiin, koska todellinen omistaja jäi epäselväksi

Itä-Suomen hovioikeus on hylännyt vuonna 1979 syntynyttä miestä vastaan nostetun syytteen veneen, perämoottorin ja venetrailerin varkaudesta.

Sen sijaan hovioikeus tuomitsi miehen kolmen kuukauden ja 15 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen väärennyksestä ja petoksesta. Tuomio on kuitenkin lyhyempi kuin Etelä-Karjalan käräjäoikeuden miehelle määräämää seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeuteen varkaudesta, rekisterimerkintärikoksesta sekä petoksesta. Käräjäoikeus taas hylkäsi syytteen väärennyksestä.

Tuomittu valitti hovioikeuteen ja vaati syytteiden hylkäämistä.

Tapauksessa oli kyse siitä, oliko syytetty Ruokolahdelta kesämökkiä ostaessaan ostanut myös mökillä olevat veneet. Syytetyn mukaan asiasta oli sovittu suullisesti. Lisäksi syytetty oli oman kertomansa mukaan rahoittanut veneen hankintaa 3 000 eurolla.

Sekavat omistussuhteet

Kiinteistön kauppakirjassa ei luovutettu irtainta omaisuutta eikä sellaisesta tehty sopimusta.

Mökin omistaja luuli omistavansa veneet. Todellisuudessa vene ja kiinteistö olivat eri henkilöiden omistuksessa. Vene oli säilynyt rekistereissä edellisen omistajan nimissä.

Hovioikeuden mukaan omistussuhteet olivat epäselviä, eikä näyttö riittävällä varmuudella osoita, että vene ja perämoottori olisivat olleet edellisen omistajan omistuksessa, ja että syytetty olisi tahallaan anastanut ne. Syyte varkaudesta siis hylättiin.

Luovutuskirja antoi vaikutelman omistuksen siirtymisestä

Sen sijaan hovioikeus katsoi, että mies syyllistyi väärennykseen. Luovutuskirjaan on merkitty syytetyn yhteystiedot sekä luovutuspäivä kesällä 2016. Tämän seurauksena luovutuskirjasta on saanut käsityksen, että veneen omistaja on luovuttanut ja myynyt veneen ja perämoottorin tuona päivänä syytetylle. Oikeuden mukaan syytetty on kesällä 2016 tullut tietoiseksi siitä, että veneen omistaja ei ole suostunut veneen omistusoikeuden siirtoon.

Petokseen mies syyllistyi luovuttaessaan koneliikkeelle omakseen väittämänsä moottoriveneen ja perämoottorin. Tästä on aiheutunut koneliikkeelle taloudellisen vahingon vaara.

Itä-Suomen hovioikeuden päätökseen voi hakea muutosta, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.