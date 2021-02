Eksoten alueella ykkösriskiryhmään lasketaan kuuluvan 6 500 ihmistä. Kakkosriskiryhmäläisiä on noin 14 000.

Riskiryhmäläisten koronarokotukset alkavat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alueella keskiviikkona.

16–69-vuotiaiden riskiryhmäläisten rinnalla Eksote rokottaa edelleen yli 80-vuotiaita, ja kun tämä ryhmä on rokotettu, siirrytään 75–80-vuotiaiden rokottamiseen.

Riskiryhmään kuuluvat henkilöt, jotka voivat perussairauksiensa takia sairastua vaikeaan koronataudin muotoon.

Sairaanhoidon henkilökunta saa odottaa

Rokotukset alkavat ykkösriskiryhmästä, johon kuuluvat muun muassa elinsiirtopotilaat, aktiivisessa hoidossa olevat syöpäpotilaat, vaikeasta puolustusjärjestelmän häiriöstä kärsivät, vaikeaa kroonista munuais- tai keuhkosairautta tai lääkehoitoista kakkostyypin diabetesta sairastavat sekä downin oireyhtymää sairastavat aikuiset.

Jotta iäkkäimmät ihmiset sekä riskiryhmät saataisiin mahdollisimman pian suojattua koronalta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tiukentanut linjaustaan sairaanhoidon henkilökunnan rokotusten suhteen.

Koronaan liittyvää työtä tekevät sote-huollon ammattilaiset on Eksotessakin liki kaikki jo rokotettu.

– Muuta henkilökuntaa tulee jäämään toistaiseksi ilman rokotusvuoroa niin yksityisellä kuin Eksoten puolella, rokotuksista vastaava hoitaja Sari Kuitto Eksotelta toteaa.

THL:n tavoitteena on näin suojata ensisijaisesti ne, joilla on suurin riski saada koronataudin vakava muoto ja kuormittaa näin myös terveydenhuollon kantokykyä.

Kai Skyttä Rokotteita saadaan Eksoten alueelle nyt 1300-3500 annosta viikossa. Tällä tahdilla eletään kevättä tai alkukesää ennen kuin rokotukset laajenevat muihin kuin ikäihmisiin ja riskiryhmiin.

Riskiryhmät poimittu automaattihaulla

Riskiryhmäläisten lista on poimittu Eksoten potilastiedoista automaattihaulla diagnoosikoodien avulla, Kuitto kertoo.

Rokotusvuorossa olevat riskiryhmäläiset saavat Eksotelta tekstiviestin, jossa on ajanvarausohjeet rokotukseen. Osa viesteistä on jo lähtenyt vastaanottajille.

Kaikki rokotettavat tulevat rokotukseen ajanvarauksella.

Kukaan ei jää rokottamatta, vaikka joku juuri nyt ei olisikaan tekstiviestin tavoitettavissa, Sari Kuitto vakuuttaa.

– Rokotteitakin on oikeasti vähän, ja tärkeintä on nyt kiireesti saada ihmisiä rokotettavaksi.

Kuiton mukaan pyrkimys on noudattaa riskiryhmäläistenkin rokottamisessa ikäjärjestystä vanhimmasta nuorempaan. Täysin siihen tuskin päästään, sillä riskiryhmäläisiäkin on niin monenlaisia.

Riskiryhmäläisten perheenjäseniä ei rokoteta samaan aikaan riskiryhmäläisen kanssa, vaan he saavat odottaa normaalia vuoroaan.

– Nyt pyritään suojaamaan vain riskiryhmäläiset, Kuitto kertoo.

Eri ryhmille eri rokotteet

Käytännössä rokotusjärjestyksen määrittää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos paitsi riskien, myös sen mukaan, mitä rokotteita on käytettävissä ja kenelle ne soveltuvat.

Astra Zenecalla rokotetaan 18–69-vuotiaat, Pfizerin rokotteella yli 70-vuotiaat sekä 16–18-vuotiaat. Modernan rokotetta voidaan antaa kaikille yli 18-vuotiaille, mutta Sari Kuiton mukaan sitä saadaan niin vähän, että sekin ohjataan iäkkäille. Rokotettavat itse eivät voi valita rokotettaan.

Tällä hetkellä Eksote saa viikoittain 1 300–3 500 rokoteannosta.

– Pfizerin rokottetta tulee jo yleensä aina tietty määrä, mutta muiden määrä vaihtelee, luvataan jotain, mutta vaihtuukin muuksi.

Terveet saavat odottaa kesään

Tällä tahdilla rokotukset etenevät hitaasti.

16–69-vuotiaita riskiryhmäläisiä on Eksoten alueella yhteensä yli 20 000 henkeä. Yli 70-vuotiaita kotona asuvia on 25 000 henkeä, joista vasta runsaat 4 000 on saanut rokotteen.

– Ne ovat isoja määriä, ja jokainen ymmärtää, että menee aikaa, ennen kuin muun väestön rokotuksiin päästään laajemmin, Sari Kuitto toteaa.

Eksoten tämän hetken arvion mukaan tuo aika koittaa vasta keväällä tai alkukesästä.

– Toki yllätyksiä voi tulla niin hyvään kuin huonoon suuntaan.

Yksittäisiä rokotuspäiviä eri puolille maakuntaa

Eksoten koronarokotukset hoidetaan tällä hetkellä Lappeenrannassa ostoskeskus Isossa-Kristiinassa ja Imatralla liikekeskus Tori-Galleriassa.

Sitä mukaa kun rokotteiden saatavuus paranee, rokotuksia laajennetaan Eksoten hyvinvointiasemille myös pohjoisen ja läntisen pään kuntiin sekä Lappeenrannassa Sammonlahteen, Joutsenoon ja Ylämaalle.

Luumäellä oli yksi yksittäinen rokotuspäivä jo viime viikolla, ja tällä viikolla sellainen on myös Lemillä.

– Mutta sinnekään ei saa mennä norkoilemaan, vaan rokotukseen mennään aina ajanvarauksella. Kaikille rokotettaville tulee kyllä tieto, Kuitto tähdentää.