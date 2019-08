Syyttäjä vaatii elinkautista takakonttisurmasta syytetyille mielentilatutkimusten jälkeen

Vuonna 1998 syntyneitä miestä ja naista syytetään oikeudessa vuonna 1997 syntyneen savitaipalelaismiehen murhasta. Muita syytekohtia ovat törkeä vapaudenriisto, törkeä ryöstö, hautarauhan rikkominen, lievä maksuvälinepetos ja vahingonteko.

Mielentilatutkimus osoitti, että syytettynä oleva mies oli tekohetkellä syyntakeinen eli täydessä ymmärryksessä. Nainen puolestaan oli mielentilatutkimuksen tulosten mukaan tekohetkellä alentuneesti syyntakeinen eli täyttä ymmärrystä vailla.

Syyttäjä vaatii molemmille elinkautista vankeutta murhasta.

Käräjäoikeuden odotetaan antavan lopullisen tuomionsa tapauksessa 23. elokuuta.

Oikeudessa ensimmäisen kerran viime syksynä

Käräjäoikeus totesi viime marraskuussa yksimielisessä välituomiossaan, että syytetyt ovat menetelleet syytteessä kuvatulla, rangaistavaksi säädetyllä tavalla.

Tuolloin oikeus päätti syytettyjen vaatimuksesta lähettää syytetyt mielentilantutkimukseen.

Mies ja nainen sekä vuonna 1997 syntynyt savitaipalelaismies olivat tutustuneet joitakin viikkoja enne kuin he ajoivat Lappeenrannan Mikonsaareen.

Siellä kaksikko kävi käsiksi savitaipalelaismieheen, jolta he saivat veitsellä uhkaamalla lompakon ja matkapuhelimen. Kaksikko lähti ajelemaan uhri takakontissa. He ostivat polttoainetta autoon ja kahteen limsapulloon ja ajoivat takaisin Mikonsaareen.

Uhria lyötiin ja potkittiin sekä viillettiin veitsellä 33 kertaa. Uhri makasi maassa kädet ja jalat sidottuina sekä suu teipattuna.

Oikeudessa kuullun oikeuslääkärin mukaan uhri kuoli verenvuotoon ja kuoleman syynä olivat lukuisat teräasevammat.

Kun uhri oli kuollut, ruumis nostettiin takaisin takakonttiin. Lopulta he ajoivat Lauritsalan venesatamaan, jossa he sytyttivät auton tuleen.

Käräjäoikeus katsoi välituomiossaan, että tappo on tehty erityisellä raakuudella ja julmuudella. Tekoa on pidettävänä kokonaisuutena arvostellen törkeänä. Näin ollen kaksikko on syyllistynyt yhdessä ja yksissä tuumin tehtyyn murhaan.

Syytetyt olivat puhuneet viesteissään esimerkiksi savitaipalelaismiehen kouluttamisesta. Oikeus katsoo, että viesteistä ilmenee selkeää teon etukäteissuunnittelua.