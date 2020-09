Lemi joutui hieman tinkimään Kotalahden leirikeskuksen kaupassa – Ostaja on ruotsinsuomalainen pariskunta, joka juhli omia häitään Kotalahdessa kolme vuotta sitten

Kunnanvaltuusto hyväksyi myös etuosto-oikeuden käyttämisen Kuukanniemessä – Sinne on tarkoitus kaavoittaa omakotitontteja

Lemi myy Kotalahden leirikeskuksen 195 000 eurolla Mia Ilvekselle ja Teijo Peltoselle. Kauppahinnaksi tuli Ilveksen ja Peltosen tarjous. Kunta tavoitteli kiinteistöstä 225 000:ta euroa, joten se joutui hieman tinkimään kaupassa.

Lemin valtuusto vahvisti kaupat vajaan hehtaarin kokoisesta tilasta maanantaina ilman puheita ja äänestyksiä.

Teijo Peltonen vastasi tiistaina puhelimeen sujuvalla suomenkielellä Botkyrkan kunnassa, Keski-Ruotsissa. Hän toimii rakennusalalla ja on asunut Ruotsissa 40 vuotta. Mia Ilves on lähtöisin Luumäeltä.

Peltonen ja Ilves iskivät silmänsä Kotalahden myynti-ilmoitukseen, sillä he juhlivat siellä omia häitään kolmisen vuotta sitten.

– Se oli tavattoman suosittu ja hieno hääpaikka. Meille itsellemmekin hääjuhla järjestyi vasta seuraavana kesänä tilauksesta.

Pariskunta suunnittelee jatkavansa Kotalahden roolia häiden, syntymäpäivien ja muiden juhlien pitopaikkana.

– Käytännön yksityiskohdat ovat toistaiseksi avoimina. Ensin täytyy muun muassa selvittää, on rakennuksia tarpeen kunnostaa. Eikä vielä tiedetä sitäkään, miten korona vaikuttaa perhe- ja yritysjuhlien pitämiseen.

Jos Kotalahti ei menesty juhlapaikkana, kiinteistölle mietitään Teijo Peltosen mukaan muuta käyttöä. Pariskunta mökkeilee kesäisin Luumäellä.

Kai Skyttä Kotalahden kiinteistö on omarantainen ja vajaan hehtaarin suuruinen.

Tyhjillään vain yhdeksisen kuukautta

Kiinteistöön kuuluu vanha kunnostettu Kotalahden koulurakennus, isompi hirsinen saunarakennus takkahuoneineen vuodelta 1986 sekä pienempi puurakenteinen sauna. Koulu toimi talossa 1930-luvun lopulta 1970-luvulle.

Kotalahti ehti olla tyhjillään lopulta vain yhdeksisen kuukautta. Pitkäaikaisena vuokralaisena ja juhlapaikan isäntänä oli Ulmin kyläyhdistys viime vuoden loppuun asti.

Tavoitteena on kaavoittaa Kuukanniemeen omakotitontteja, joista osa on omarantaisia. — Tommy Vesterlund

Kun kunta ryhtyi viime vuonna puuhaamaan kaupantekoa, kyläyhdistys joutui vetäytymään sekä vuokrasuhteesta että ostajakandidaattien joukosta.

Kotalahti oli Lemin viimeinen entinen kyläkoulu, joka oli vielä kunnan omistuksessa.

Kotalahtea tuettiin Ely:n (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) maaseuturahoituksella. Viimeisetkin erityisehdot, jotka rahoitukseen liittyivät, purkautuivat alkukesästä.

Lemi lisää omakotitontteja Kuukanniemeen

Talouden säästöohjelmansa mukaisesti Lemi pyrkii eroon tarpeettomista kiinteistöomistuksistaan.

Tarpeellisia kiinteistöomistuksia se on sen sijaan valmis lisäämäänkin. Maanantain kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti 125 000 euron määrärahan etuosto-oikeuden käyttämiseen kiinteistökaupassa Kuukanniemessä.

Yksityinen myyjä ja alkuperäinen yksityinen ostajaehdokas olivat ehtineet sopia kauppasummaksi 120 300 euroa. Samalla hinnalla kiinteistön saa ostaa myös Lemin kunta.

Kauppaan sisältyy neljä tilaa, joista yhdellä on rakennuksia, ja loput ovat metsätiloja.

Kunnan mukaan etuosto-oikeuden käyttäminen oli perusteltua, sillä kohde rajautuu kunnan omistuksessa olevaan alueeseen.

Lemin teknisen johtajan Tommy Vesterlundin mukaan siellä alkaa ensi vuonna asema- ja yleiskaavan päivittäminen. Tilaa voi käyttää kaavojen keinoin muun muassa yhdyskuntarakentamiseen sekä virkistykseen.

– Tavoitteena on kaavoittaa omakotitontteja, joista osa on omarantaisia. Tässä vaiheessa on mahdoton arvioida tonttien lukumäärää.