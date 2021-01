Lappeenrannan lentokentän lähellä sijaitseva entinen Leirin päiväkoti myytäneen Plus Hoivakiinteistöille. Plus Hoivakiintiestöt on jättänyt kiinteistöstä korkeimman, 280 250 euron suuruisen tarjouksen.

Tyhjillään ollut ja sisäilmaongelmista kärsinyt rakennus myydään purettavaksi. Kaavan mukaan alueelle saa rakentaa yleisen rakennuksen, esimerkiksi päiväkodin tai hoivakodin.

Toimialajohtaja Pasi Leimi esittää ensi keskiviikkona kokoontuvalle kaupunkikehityslautakunnalle korkeimman tarjouksen hyväksymistä. Tarjouskilpailu päättyi joulukuun puolivälissä.

Lentäjäntien tontti on noin 6 000 neliötä ja sillä on vajaa 3 000 kerrosneliötä rakennusoikeutta.

Toimialajohtajan esityksen mukaan lopullinen kauppa tehdään sen jälkeen, kun kohteelle on haettu rakennuslupaa ja rakennuslupa on saanut lainvoiman, kuitenkin viimeistään ensi vuoden lopussa.

Päiväkoti tyhjeni sisäilmaongelmien takia

Leirin päiväkoti on valmistunut vuonna 1982. 681 neliön rakennusta on käytetty viime vuodet vähäarvoisen irtaimiston säilytystilana.

Päiväkotitoiminta loppui vuonna 2017, eikä rakennuksessa ole sen jälkeen ollut vuokralaista.

Päiväkotirakennuksen ulkoseinissä on ollut vuonna 2016 tehdyn tutkimusraportin mukaan laaja-alaisia kosteusvaurioita, ja sisäilmaan on kulkeutunut alapohjarakenteista maaperän epäpuhtauksia.

Näytteidenottohetkellä 2016 myös rakennuksen vesikatto on ollut huonokuntoinen ja teknisen käyttöiän päässä.