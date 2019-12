”Suomessa on puhdas ympäristö ja taivaalla ei ole saasteita”, ”Olen ylpeä, että Suomessa on sauna” — Lue, millaisilla kirjoituksilla lappeenrantalaiset Emmi Heikkinen, 9, ja Emilia Tiainen, 10, lunastivat paikkansa lasten Linnan juhlista

Suomessa on puhdas luonto ja kaikilla oikeus kouluun

Olen Emmi Heikkinen ja käyn Myllymäen koulua 4a-luokalla. Olen yhdeksän vuotta, mutta täytän pian kymmenen.

Perheeseeni kuuluvat äitini Paula, isäni Jari ja pikkusiskoni Essi, joka on 1a-luokalla samassa koulussa kuin minä. Minä harrastan suunnistusta, kokkikerhoa ja laulan kuorossa. Pidän eläimistä ja lempivärejäni ovat sininen, violetti ja vaaleanpunainen.

Olen ylpeä siitä, että Suomessa kaikilla on oikeus kouluun. Olen iloinen, koska Suomessa on puhdas ympäristö ja taivaalla ei ole saasteita vaan taivas on kirkkaan sininen. On hienoa, että Suomessa on tasa-arvoista ja tytöt ja pojat voivat tehdä samoja asioita.

Haluaisin kertoa ulkomaalaiselle ystävälleni, että Suomessa on turvallista. Veisin ystäväni järviin uimaan ja luontoretkelle metsiin. Siellä voisin kertoa hänelle vuodenajoistamme ja jokamiehenoikeuksista.

Emmi Heikkinen, Lappeenranta

Suomi maailmassa — maailma meissä

Kai Skyttä Emilia Tiainen

Olen Emilia. Olen yhdeksän vuotta ja käyn Myllymäen koulussa. Olen luonteeltani reipas, liikunnallinen ja avulias. Minulla on oma koti perheeni kanssa. Se on omakotitalo ja tosi iso. Siellä mahtuu tehdä kaikkea kivaa.

Olen ylpeä, että saan ruokaa. Terveellinen ruoka on parasta ihmiselle. Saan terveellistä ruokaa maatilalta esimerkiksi kaalia, porkkanaa, lanttua, punajuurta, herneitä, viinimarjoja ja vadelmaa. Maatilalta voi myös saada kanasta munia, lehmästä maitoa ja lampaasta villaa.

Olen ylpeä, että Suomessa on metsiä ja neljä vuoden aikaa.

Minusta on kivaa olla ulkona. Olen paljon vapaa-ajalla ulkona. Syksy on minusta paras vuodenaika. Syksyllä voi leikkiä puiden lehdillä ulkona ja luontoon tulee ruska. Ruska tarkoittaa sitä, että puiden lehdet vaihtavat väriä.

Luonto on osa Suomea. — Emilia Tiainen

Olen ylpeä, että Suomessa on sauna. Sauna on sellainen, että siellä on kiuas, joka on sellainen, että sen ulkopinta on tehty metallista tai raudasta. On olemassa puu-, sähkö- tai höyrysaunoja. Saunan kiukaalle heitetään vettä ja saunan kiukaalta tulee lämmintä höyryä. Voit rentoutua saunassa milloin tahansa.

Saunan jälkeen voit mennä suihkuun viilentymään ja peseytymään. Muunmaalaiset lapset tulkaa Suomeen ihailemaan maisemia ja ihmettelemään. Haluaisin näyttää teille saunan, metsiä ja eläimiä. Täällä Suomessa on paljon ihailtavaa.

Meillä peruskoulu ei maksa. Se on ilmaista. Me opiskelemme koulussa. Luokissa meillä on pojat ja tytöt sekaisin. Meillä on kouluissa ja kotona sisällä vessat. Meillä koulussa on ruokala, jossa syömme. Meidän ei tarvitse ottaa omia eväitä kouluun. Meillä on koulussa keittiötätejä, jotka laittavat ruoat. Esimerkiksi meillä on ruokana kalakeittoa, makaronilaatikkoa, kinkkukiusausta ja paljon erilaisia ruokia.

Luonto on osa Suomea. Metsiä on joka puolella Suomea. Suomessa on myös pieniä järviä. Suomi on tuhansien järvien maa. Meillä on puhdasta vettä sekä järvissä että hanoissa. Hana on sellainen vempain, että siitä nostetaan kahva ja tulee vettä. Pesen hampaat vedellä. Juon vettä ja puhdistan haavat vedellä. On sanonta, että vesi on lääke kaikkeen.

Terveisiä Suomesta. Toivoo Emilia.

Emilia Tiainen, Lappeenranta