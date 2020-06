Taipalsaari, Savitaipale ja Lemi päihittävät Lappeenrannan ja Imatran kiinteän laajakaistan nopeuksissa – Katso kotikuntasi tilanne kartalta

Taipalsaaressa, Savitaipaleella ja Lemillä nopea, kiinteä laajakaistayhteys on useampien kotitalouksien saatavilla kuin Lappeenrannassa tai Imatralla.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on arvioinut nopean laajakaistaverkon kuntakohtaista tilannetta laajakaistaluokituksella. Kiinteän verkon osalta 20 kunnassa ja matkaviestinverkon osalta 17 kunnassa laajakaistapalvelujen arvoitiin olevan erittäin hyvällä tasolla. Luokituksen aineisto on viime vuodelta.

Kiinteän verkon osalta korkeimpia luokituksia oli pienissä kunnissa, kun taas matkaviestinverkon yhteydet olivat parhaat suurimmissa kaupungeissa. Kunnille annettiin luokituksessa 0–5 tähteä sekä kiinteän että mobiiliverkon osalta.

Päivi Virta-Salo

Kiinteän verkon tähtiluokitus perustuu 100 megan saatavuuteen sekä vähintään 30 megan ja 100 megan käytössä oleviin liittymiin. Viiden tähden luokitukseen vaaditaan, että kunnassa lähes kaikilla kotitalouksilla on käytössään 100 megan liittymä.

Taipalsaari, Lemi ja Savitaipale: Tuhat megaa melkein kaikkien saatavilla

Traficomin Monitori-palveluun kerätystä aineistosta käy ilmi, että Taipalsaari, Lemi ja Savitaipale pärjäsivät kiinteän verkon luokituksessa huomattavasti Lappeenrantaa ja Imatraa paremmin. Ne saivat kukin neljä tähteä, kun Lappeenranta ja Imatra saivat vain kaksi.

Lappeenrannassa 100 megan kiinteä laajakaistayhteys oli saatavilla 59 prosentille kotitalouksista, 300 megan ja 1 000 megan yhteydet olivat saatavilla 27 prosentille. Imatralla 100 megan yhteys oli tarjolla 57 prosentille ja 300 sekä 1 000 megan yhteyksiä neljännekselle kotitalouksista.

Niin Taipalsaaressa kuin Lemillä 100, 300 ja 1 000 megan yhteydet olivat käytettävissä 99 prosentille kotitalouksista. Savitaipale ei jäänyt kauas 98 prosentilla.

Traficom Kiinteiden laajakaistayhteyksien ja mobiiliverkon tähtiluokitukset kunnittain.

Ruokolahti sai luokituksessa kaksi tähteä. Siellä 100, 300 ja 1 000 megan yhteydet olivat tarjolla hieman yli puolelle kotitalouksista.

Luumäen ja Parikkalan alueet eivät ole saaneet Monitori-palvelussa tähtiä lainkaan. Luumäellä 100 megan yhteys oli kolmen prosentin käytettävissä, 300 ja 1 000 megan yhteydet vain prosentilla. Parikkalassa sata megaa oli 15 prosentilla ja sitä nopeampia yhteyksiä kahdella prosentilla.

Sen sijaan sadan megan mobiiliverkko on pienissäkin kunnissa suurimmassa osassa kotitalouksista.

Pienet kunnat pärjäsivät hyvin

Kiinteän verkon laajakaistaluokituksessa parhaat 20 kuntaa ylsivät neljään tähteen. Kärjessä on myös väestömäärältään pienempiä kuntia, kuten Ii, Tyrnävä ja Rääkkylä sekä Ahvenanmaan kuntia.

Puhelimella tavoitettu Traficomin erityisasiantuntija Elina Pallaksen mukaan tulokset kertovat siitä, että kiinteää verkkoa on rakennettu viime aikoina.

– Varsinkin pienissä kunnissa sitä on myös otettu käyttöön. Tuo meidän luokitushan ottaa huomioon sen, paljonko nopeaa laajakaistaa on saatavilla ja kuinka paljon liittymiä ihmiset ovat oikeasti ottaneet käyttöönkin.

Toinen selittävä tekijä voi olla se, että kiinteä laajakaista on mobiiliverkkoa luotettavampi.

– Jos on maastoesteitä tai muita vastaavia, niin että tukiasemia on harvemmin, niin silloin kiinteä yhteys toimii varmasti, kun kaapeli on sinne maahan vedetty.

Traficomin tiedotteen mukaan kiinteiden laajakaistayhteyksien saatavuus on kasvanut ja valokuitua on tarjolla jo yli miljoonaan kotitalouteen.

Pallas kertoo, että luokitus tehtiin nyt toista kertaa ja niitä aiotaan jatkaa myös tulevaisuudessa.

Traficom Nopean kiinteän laajakaistaverkon kotitaloussaatavuus 1km x 1km ruuduilla.

Etelä-Karjala keskiluokkaa

Koko maahan verrattuna Etelä-Karjala näyttäisi olevan kiinteiden laajakaistayhteyksien saatavuudessa keskiluokkaa. Täällä 100 megan yhteys on 56 prosentin saatavilla sekä 300 ja 1 000 megan yhteyksiä 31 prosentilla kotitalouksista.

Suurimmista kaupungeista vertailussa korkeimmalle eli 3,5 tähteen ylsivät Helsinki, Lahti, Oulu ja Tampere. Parhaiten näistä näyttäisivät pärjänneen Oulu ja Lahti, joissa 100 megan yhteyksiä oli saatavilla 87 prosentille. Lahdessa nopeampia yhteyksiä oli tarjolla samalle osuudelle, Oulussa 84 prosentille.

Suomen 311 kunnasta 123 eli noin 40 prosenttia ylsi vähintään 2,5 tähteen.

Nopean matkaviestinverkon laajakaistaluokituksessa neljän tähden kuntia oli Traficomin mukaan 17. Isoimmista kaupungeista Jyväskylä, Turku ja Tampere, menestyivät pääkaupunkiseudun lisäksi luokituksessa hyvin. Vähintään 2,5 tähteen ylsi yli puolet kunnista eli 162.

Traficom kertoi luokituksesta tiedotteella.