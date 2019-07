Ulkomaalainen rekka ajautui ulos tieltä aamuyöllä Vaalimaantiellä

Pelastuslaitos sai keskiviikkona aamuyöllä hieman ennen neljää hälytyksen tieltä ulos ajautuneesta rekasta. Lavolan paloaseman vuoromestarin Jarmo Huovisen mukaan ulkomaalainen rekka oli ajautunut ulos ajokaistalta, mutta ei yli vastaantulevien kaistan.

Tilanne tapahtui Vaalimaantiellä. Tapauksesta ilmoitti pelastuslaitokselle ohikulkija.

Huovisen mukaan on mahdollista, että kuljettaja on nukahtanut rattiin. Huovinen ei osaa sanoa, onko tilanteesta aiheutunut vaaraa muille tielläliikkujille, sillä rekka on ilmeisesti ollut tien sivussa jo jonkin aikaa ennen kuin pelastuslaitos sai tapauksesta ilmoituksen ja pääsi paikalle. Alkoholilla ei ollut osuutta tapauksessa.

Paikalla oli pelastuslaitoksen yksikön lisäksi poliisi ja ensihoidon yksikkö.