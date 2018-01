Isoon-Kristiinaan aukeamassa uusia liikkeitä keväällä — Suomen talouskasvun vaikutukset ulottuvat jo Etelä-Karjalaan, hyvä vire näkyy pankkien lainatiskillä ja konepajoissa Marleena Liikkanen Venäläisten matkailu on taas kasvussa ja se siivittää kaupan alan näkymiä. Iso-Kristiina saa kevään aikana uusia myymälöitä ja potentiaalisten tulijoiden kanssa on neuvotteluja meneillään.

Nousun merkkejä lainatiskillä



Etelä-Karjalan osuuspankin toimitusjohtaja Petri Krohns sanoo, että rahoituksen näkökulmasta puheet talouskasvusta pitävät paikkaansa. Yritysten luottokyselyt ovat kasvaneet, mutta myös asuntolainat kiinnostavat.

— Viime vuoden alkuun verrattuna erityisesti yritysrahoituksen kysyntä on vilkastunut. Viime vuonna yritysten rahoittaminen liittyi pitkälti niiden käyttöpääomaan. Investointihuumasta ei vieläkään voida puhua, mutta on jo merkkejä siitä, että myös yritysten investoinnit ovat lähdössä käyntiin.

— Edellisvuoteen nähden asuntorahoitus on tammikuussa ollut euromääräisesti kasvussa. OP-kiinteistökeskuksessa tammikuun kaupanteko on ollut huomattavasti vilkkaampaa kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kauppaa on tehty eri kokoisista asunnoista ja ostajia on enemmän liikkeellä. Kuvaavaa on, että ensinäytöistä on syntynyt kauppaa.





Venäläiset ovat palaamassa



Venäläisturismin lisääntyminen vaikuttaa erityisesti kaupan ja matkailun alalla. Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla tehtiin kuluneen vuoden aikana yhteensä noin 7,2 miljoonaa rajanylitystä.

Rajanylitysten määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna lähes yhdeksän prosenttia. Taustalla on ruplan kurssin vahvistuminen. Myös viisumihakemusten määrä Pietarissa Suomen konsulaatissa on kasvanut.

Isoa-Kristiina pyörittävän Cityconin kaupallinen johtaja Sanna Yliniemi kertoo, että venäläisten määrä on näkynyt selkeästi myös Isossa-Kristiinassa. Kauppakeskus on myös saamassa kevään aikana uusia myymälöitä.

— Jo viime vuoden aikana vuokrausasteemme nousi selkeästi ja uusia liikkeitä on avautumassa jo ensimmäisen kvartaalin aikana. Myös neuvotteluja on käynnissä ja niistä pääsemme varmasti kertomaan lisää hieman tuonnempana.





Konepajoilla hyvä työllisyys



Etelä-Karjalan konepajoilla on hyvä työllisyystilanne ja vakaat näkymät. Hintakilpailu on silti kovaa ulkomaalaisten yritysten kanssa.

Näin sanoo Joutsenossa toimivan Premekonin toimitusjohtaja Mikko Pölkki.

Premekonille viime vuodet ovat olleet vahvoja. Vuonna 2015 yritys työllisti 65 työntekijää. Nyt luku on 80. Lisäksi yritys käyttää kotimaisia alihankkijoita.

— Taustalla on Äänekosken projekti. Olimme mukana suuren sellutehtaan rakentamisessa.

— Teemme paljon töitä esimerkiksi Andrizille ja Valmetille. Olemme päässeet hyvin mukaan, kun suomalaiset suuret teknologiayhtiöt kasvattavat vientiään.

Teknologiateollisuus ry:n viime viikolla julkaiseman tiedon mukaan näkymät kuluvalle vuodelle ovat toiveikkaat: maailmantalous kasvaa vahvasti, tarjouspyyntöjä on liikkeellä ja liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suurempi kuin viime vuonna.