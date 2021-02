Attendon mukaan henkilökuntaa on ollut riittävästi asukkaiden kuntoon nähden. Attendo ja Eksote ovat vähentäneet tehostettuja paikkoja ja lisänneet palveluasumisen paikkoja.

Attendon on lisättävä Lappeenrannassa toimivan palvelukoti Hopeahelmen henkilökuntaa ja palautettava paikkarakenne aikoinaan myönnetyn luvan mukaiseksi.

Näin Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) kertoi keskiviikkona. Henkilökunnan lisäämisvaatimuksen lisäksi Aluehallintovirasto ottaa Hopeahelmen pitkäaikaiseen valvontaansa.

Attendon on lisättävä Hopeahelmen henkilökunnan määrää neljällä ja puolella työntekijällä maaliskuun loppuun mennessä, sosiaalihuollon ylitarkastaja Saija Lindström AVIsta kertoo. Luvan mukaan henkilökuntaa pitäisi olla 30 ja puoli.

– Luvan mukainen henkilöstömäärä on alittunut. Kun katsotaan siellä olevaa asiakaskuntaa, heidän palveluntarpeensa on niin suurta, että meidän näkökulmastamme edes luvanmukainen henkilöstömäärä ei ole riittävää.

"Henkilöstöllä ei ole riittävästi aikaa toteuttaa kaikkia tehtäviä"

Hopeahelmi tarjoaa palveluasumista ja tehostettua palveluasumista vanhuksille Lappeenrannan Hyrymäessä. Hopeahelmessä on 59 asukasta. Asukkaat Attendon Hopeahelmeen tulevat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kautta.

AVI on saanut yhteensä kaksi epäkohtailmoitusta Hopeahelmen toiminnasta vuosina 2019–2020. Ilmoitukset ovat koskeneet vähäistä henkilöstömitoitusta sekä puutteita esimerkiksi ulkoilussa, viriketoiminnassa ja hoitosuunnitelmien tekemisessä.

– Nämä kielivät siitä, että henkilöstöllä ei ole riittävästi aikaa toteuttaa kaikkia tehtäviä, joita laadukkaaseen hoivaan ja palveluun pitäisi sisältyä, Lindström sanoo.

Attendon aluepäällikön Heli Laakko-Mankin mukaan Hopeahelmessä on riittävästi henkilökuntaa.

– Henkilökunnan lukumäärä määräytyy asukkaiden kunnon mukaan.

Henkilökunnan määrä ei kuitenkaan ole pitänyt paikkaansa alkuperäiseen lupaan nähden, Laakko-Mankki toteaa.

Alkuperäisessä luvassa lukee, että tehostetussa palveluasumisessa henkilökuntaa on oltava 0,57 henkilöä asukasta kohden.

Liian vähän henkilökuntaa vaaraantaa hoidon laatua

Palveluasumisen asukkailla henkilökuntaa pitää luvan mukaan olla 0,3 henkilöä asukasta kohden. Eksoten puitesopimuksen mukaan luvun on oltava 0,4.

– Tätä on noudatettu, tietenkin.

Hopeahelmen asukkaiden turvallisuus ei ole vaarantunut, Laakko-Mankki sanoo.

– Teknisesti ei ole mennyt luvan mukaisesti, mutta jokainen Hopeahelmessä työskennellyt hoitaja on tehnyt parhaansa jokaisen asukkaan hyväks riippumatta heidän palvelutarpeistaan.

AVIn ylitarkastaja Lindströmin mukaan liian pieni henkilökunta suhteessa asiakkaiden palvelutarpeeseen heikentää hoidon laatua. Esimerkiksi yöllä Hopeahelmessä on ollut kaksi yöhoitajaa, ja osa asiakkaista on jäänyt yksin ja valvomatta, kun hoitajat ovat menneet yhteen ryhmäkotiin hoitamaan.

Laakko-Mankki sanoo, että luvan mukaisesti Hopeahelmessä on koko ajan ollut kaksi yöhoitajaa.

Kai Skyttä Attendon aluejohtajan Heli Laakko-Mankin mukaan Hopeahelmessä on riittävästi henkilökuntaa. Arkistokuva.

"Tehostetun paikkoja pitäisi lisätä"

AVIn näkemyksen mukaan paikkatarve on pikemminkin niin, että tehostetun paikkoja pitäisi lisätä. — Saija Lindström

Alkuperäisen luvan mukaan Hopeahelmessä on 45 tehostetun palveluasumisen ja 16 palveluasumisen paikkaa.

Laakko-Mankki kertoo Attendon ja Eksoten todenneen yhdessä joitakin vuosia sitten, että palveluasumiselle on niin paljon tarvetta, että niiden paikkojen määrä voitaisiin nostaa 30:een. Vastaavasti tehostetun palveluasumisen paikkamäärä olisi laskettu 30:een 45:stä.

Käytännössä palveluasumisen paikkojen määrää on nostettu ja tehostetun palveluasumisen paikkojen määrää laskettu.

Eksoten hoivajohtaja Taina Jaako vahvistaa, että tehostetusta palveluasumisesta on siirrytty kohti kevyempää palveluasumista.

– Olemme hyvässä yhteistyössä Attendon kanssa käyneet läpi asiakkaiden sijoittelua. Jokaiselle on tehty yksilöllinen palvelutarpeen arviointi.

Laakko-Mankin mukaan Attendo haki lupaa paikkamäärien muuttamiseksi.

Lindstöm kertoo, että sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira pyysi aluehallintovirastolta lausuntoa asiassa.

– Aluehallintovirasto on antanut Valviralle lausunnon, jossa on todettu, että AVIn näkemyksen mukaan paikkatarve on pikemminkin niin, että tehostetun paikkoja pitäisi lisätä.

Attendo veti hakemuksensa pois sen jälkeen, kun Valvira piti muutosta perusteettomana, Laakko-Mankki sanoo.

Laakko-Mankin mukaan Attendo käy edelleen keskustelua Eksoten kanssa Hopeahelmen paikkarakenteesta.

Aluehallintovirasto edellyttää, että Attendo palauttaa Hopeahelmen paikkamäärän luvan mukaiseksi vuoden 2022 loppuun mennessä.

Asiakkaita ei tarvitse siirtää Hopeahelmestä muualle.

Lindströmin mukaan Hopeahelmen pitkäaikainen valvonta tarkoittaa sitä, että Attendon on raportoitava paikkarakenteesta ja henkilöstömäärästä suhteessa asiakasmäärään.

– Me seuraamme tilannetta.

Eksote teki tarkastuksen viime helmikuussa

Hopeahelmen paikallinen valvova viranomainen on Eksote. Eksote sekä ostaa palveluita Attendon Hopeahelmestä että valvoo sitä.

Taina Jaako sanoo, että Eksote lukee aluehallintoviraston selvityspyynnön tarkasti ja vastaa siihen.

Eksote teki Hopeahelmeen tarkastuskäynnin vuosi sitten helmikuussa, Eksoten ostopalvelupäällikkö Teija Malinen kertoo.

Vuosittaisilla tarkastuskäynneillä käydään läpi esimerkiksi asiakkaat ja heidän palvelutarpeensa, henkilökunnan määrä, tilojen toimivuus, apuvälineet sekä ruoka- ja lääkehuoltoon liittyviä asioita.

Eksote ei löytänyt Hopeahelmestä juuri mitään huomautettavaa.

– On ollut joitakin sijaisia, joilla oli pieniä puutteita lääkelupien osalta, Malinen toteaa.