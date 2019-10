Vielä 1960-luvulla Joutsenon kalaveikkojen retkille piti ilmoittautua heti, jos halusi mahtua mukaan – Enää linja-auto ei täyty, mutta vanhojen kalareissujen muistot ovat kirkkaassa muistissa

Harrastajien rivien harveneminen näkyy Joutsenon kalaveikkojen valokuva-albumissa. Vanhoja, yli parin vuosikymmenen takaisia paperisia valokuvia on läjäpäin, kun taas viime vuosilta otoksia on nihkeästi.



Perinteikkään eteläkarjalaisen kalastusseuran vanhimmat jäsenet muistavat vielä ajat, kun seuran retkille oli kova tunku.

— Kun 1960-luvulla kaupan seinälle ilmestyi ilmoitus Uukuniemen pilkkiretkestä, piti soittaa heti, että mie lähden mukaan. Muuten ei mahtunut. Linja-auto tuli täyteen aina, muistelee seuran pitkäaikainen jäsen Esko Japola.



Enää linja-auto ei täyty. Hyvä, jos täyttyy tavallinen taksi, heittää seuran jäsen Henry Hautala. Aktiivisia jäseniä on nyt noin kymmenkunta. Tänä vuonna pyöreät 60 vuotta täyttävä seura ei kuitenkaan lannistu, vaikka väki vähenee. He, jotka yhä kalastavat, saavat lajista paljon sisältöä elämäänsä.

Tuhat nuorta on viety kalaan

Jenni Hirvinen Vesa Ravattinen, Henry Hautala, Taito Saukkonen ja Esko Japola muistelevat aikoja, kun kalastusseuran retkille oli vielä kova tunku. Vaikka harrastajien rivit ovat harvenneet, seuran puuhamiesten kalastusinto ei ole vähentynyt.

Seuran keski-ikä on yli 60 vuotta, mutta kalaveikot ovat yrittäneet saada nuorempiakin kalastajia lajin pariin. Konkarikalastajat käyttävät koululaisia ongella ja pilkillä sekä lainaavat välineitään nuorille. Kalaveikot ovat tutustuttaneet yhteensä noin tuhat nuorta kalastuksen saloihin.

— Monikaan nuorista ei ota kalastusta pysyväksi harrastukseksi, mutta jäähän heille sentään kokemus, jota muuten ei välttämättä olisi tullut, kertoo Joutsenon kalaveikkojen puheenjohtaja Taito Saukkonen.



Harrastajien väheneminen vaivaa muitakin seuroja kuin kalastusaiheisia. Vuosien varrella sitoutuminen yhdistystoimintaan on vähentynyt. Kalaveikot pohtivat, että ihmiset ovat tulleet kiireisemmiksi, ja kalastus on laji, jolle pitää antaa aikaa. Väki ei ehdi seuran järjestämiin onki- ja pilkkikisoihin yhtä sankoin joukoin kuin ennen.

— Kun joku keksisi viisasten kiven, jolla toiminnan saisi elvytettyä, Hautala pohtii.

"Herranjumala, millainen vapa!"

Kalassa käyminen on ollut kalaveikoille koko elämän ajan tärkeää, ja kalareissut kätkevät sisälleen monia kultaisia muistoja. Lapsuuden kotiseudulla Parikkalassa Saukkonen muistaa onkineensa sillä aikaa, kun vanhemmat pesivät pyykkiä heidän maatalonsa läheisen järven rannalla. Ongelle lähteminen oli pikkupojalle päivän kohokohta.



Hautalan tärkeä kalastusaiheinen muisto ajoittuu 1970-luvulle, jolloin hän sai varhaisteini-ikäisenä ensimmäisen pilkkivapansa.

— Kalastus on ollut intohimoni aina, mutta tosissaan innostuin 1990-luvulla, kun lähdin kilpailemaan, Hautala sanoo.



Myös seuran varapuheenjohtajana toimiva Vesa Ravattinen koki ensimmäisen pilkkireissunsa murrosikäisenä. Onkiminen alkoi kuitenkin jo ”ihan penskana” Saimaalla vanhempien kanssa.



Japolalle vuosi 1976 on nostalgiaa täynnä. Tuolloin Joutsenon Pulpin tehtaalla työskennellyt Japola lohkaisi osan palkastaan ja käytti sen kuusimetriseen lasikuituvapaan.

— Kyllä tutut ihmettelivät, että herranjumala, millainen vapa!

Nyt kalaveikot odottavat malttamattomana talvea ja pilkkikautta. Pilkkiminen on heidän mukaansa paras tapa ladata akut.

— Mistään en nauti enemmän kuin siitä, kun kevättalvella istun pilkillä järvellä ja teeret laulavat. Siinä hetkessä hermo lepää, Saukkonen sanoo.