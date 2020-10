Valinnat on tehnyt Etelä-Karjalan kylät.

Olavi Punkka Lemiltä on Kylätoiminnan tiennäyttäjä 2020, Pia Pöllönen Savitaipaleelta on Maaseututoimija 2020, vuoden kylä on Kekäleniemi Rautjärvellä.

Valinnoista kertoo Etelä-Karjalan kylät tiedotteilla.

Kai Skyttä Olavi Punkka osallistui monttupuiston siivoustalkoisiin. Arkistokuva.

– Olavi Punkka on asunut Iitiän kylällä koko ikänsä. Hän on omalla aktiivisella otteellaan ollut vaikuttamassa kyläyhteisön kehittymiseen. Kylän vapaa-ajan keitaaksi on muodostunut Monttupuisto, yhdistys perustelee.

– Vanhaa soramontun pohjaa ryhdyttiin talkoilla määrätietoisesti raivaamaan, rakentamaan ja varustamaan kyläläisten yhteiseen käyttöön. Punkka on aktivoinut nuoria ideoimaan sekä toteuttamaan niitä. Lisäksi mukaan on saatu lapsiperheet.

– Monttupuistossa on tällä hetkellä frisbeegolfrata, kuntorata, laavu ja kuntoportaat. Olavi toimii myös monissa muissa alueen yhdistyksissä, palkitsemisen perusteluissa sanotaan

Kanit ja kasvit bisneksenä

Pia Pöllönen on perustanut yrityksensä Ruohonjuuritaso vuonna 2016. Sen toimialoina ovat kanien kasvatus, kanituotteiden jalostus sekä myynti sekä avomaavihannesten viljely ja myynti.

Kai Skyttä Yrittäjä Pia Pöllönen arkistokuvassa Savitaipaleen maatilatorilla.

Yritys sijaitsee Savitaipaleen Heituinlahdessa.

– Pia on kehittänyt ennakkoluulottomasti lihakanituotantoa Suomessa. Lisäksi hän on kehittänyt itse kaneille sopivan rehun, jolle on hankkinut myös tehdasvalmistajan, kuuluvat Pöllösen perustelut palkitsemiseen.

Asta-myrskyn jälkeen pantiin tuulemaan

Kekäleniemen kyläyhdistyksen toiminta Rautjärvellä Nurmijärven maisemissa aktivoitui Asta –myrskyn jälkeen maitolaiturin rakentamisella kokoontumispaikaksi ja vuonna 2012 järjestetyn kyläkävelyn toteuttamisella.

Kylältä löytyi yhteinen tahto Kekäleniemen kehittämiselle. Pieni 30 vakinaisen ja noin 200 osa-aikaisen asukkaan kylä pisti tuulemaan. Leader –hankkeiden avulla kylälle on rakennettu frisbeegolfrata, lentopallokenttä sekä laavu. Vuonna 2020 otettiin käyttöön omana projektina tehty Äpätinkankaan luontopolku ja näköalatorni.

– Kekäleniemi on toteuttanut aktiivista, innovatiivista ja ajassa elävää kylätoimintaa kylän pienestä koosta huolimatta. Kyläläiset ovat lähteneet omatoimisesti kehittämään kyläänsä periaatteella "Kuka muu muka?", Etelä-Karjalan kylät perustelee.